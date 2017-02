Rekordverdächtig ist die Zahl von 161 Mitgliedern mit mehr als 30 000 Beschäftigten und 5,6 Milliarden Euro Umsatz: Zum 40-jährigen Bestehen zeigt sich der Wirtschaftsclub Nordoberpfalz in blendender Verfassung. Er hat ordentlich "gewirtschaftet".

Zehn Neuaufnahmen

"Gewisse Leistung"

Der Freihandel ist für Deutschland von existenzieller Bedeutung. Gerhard Ludwig, Präsident Wirtschaftsclub Nordoberpfalz

Gerade dem persönlichen Kennenlernen seiner Mitglieder - in Neudeutsch "Networking" - widmet sich der in Weiden-Neustadt/WN-Tirschenreuth verortete Unternehmer-Verband. Bei der Jahreshauptversammlung am Mittwochabend im Hotel "Zur Heimat" unterstrich Präsident Gerhard Ludwig das unternehmerische Miteinander: im "hervorragenden" Zusammenwirken mit IHK-Gremium und Wirtschaftsjunioren ("Mitglieder von morgen")."Die Nordoberpfalz entwickelte sich zu der Aufsteiger-Region in Bayern", betonte Ludwig. Kritische Anmerkungen galten den Exportländern Nummer 1 (USA) und 3 (England) mit Donald Trump und Brexit: "Der Freihandel ist für Deutschland von existenzieller Bedeutung." Mit Sorge sieht der Präsident des Wirtschaftsclubs die EU- und EZB-Politik - mit einem "Dauer-Transfer" vom Norden in den Süden. Genugtuung äußerte Ludwig darüber, dass in Weiden endlich erkannt worden sei, etwas für die (moderne) Ausstattung der Schulen zu tun. Vor allem in der Berufsschule seien manche Maschinen "museumsreif"."Das Rad der Veränderungen dreht sich immer schneller", verwies Ludwig auf die digitalen Herausforderungen. Vizepräsidentin Cornelia Gebell informierte über die Mitgliederstruktur. Der Altersdurchschnitt sank auf 58 Jahre, fast 80 Prozent der Mitglieder sind zwischen 40 und 70 Jahre alt. Ein Drittel der Mitgliedsunternehmen zählt zwischen 100 und 500 Beschäftigte. 2016 erfolgten 10 Neuaufnahmen: OTH-Präsidentin Professor Andrea Klug, Sandro Kurz (Speed4trade, Altenstadt/WN); Axel Glade (Constantia Hueck Folien, Pirk); Oliver Pohle (Constantia Hueck Folien); Werner Steinbacher (PSZ, Vohenstrauß); Stephan Meidl (Horn Glass Industries, Plößberg); Gerhard Schmelzer (Ambros Schmelzer, Waldershof); Josef Kiener (SANA Trennwandbau, Wernberg); Marco Bauer (BAM Maschinenbau, Altenstadt/WN); Elisabeth Zintl (Hollerhöfe, Waldeck).Anton Braun blickte zurück auf 13 Veranstaltungen im Jahr 2016. Besonders die Betriebsbesichtigungen bei Dorfner, Gerresheimer, PSZ und Nix-wie-weg fanden großen Anklang. Am 31. März feiert der Wirtschaftsclub sein 40. Gründungsjubiläum im Innovision Center der BHS Corrugated in Weiherhammer. Unter den Terminen ragen ein Besuch bei Witron in Parkstein, Sommerfest auf der Burg Waldeck und ein Vortrag über "Web-Hygiene" heraus.Mit gemischten Gefühlen berichtete Franz-Josef Einhäupl von seinem Mitwirken in der "Arbeitsmarkt-Initiative" der Stadt Weiden. "Nur Unternehmer schaffen Arbeitsplätze, nicht Politiker." Er müsse in den Sitzungen zuweilen daran erinnern, "als Unternehmer auch noch einen gewissen Leistungsgedanken zu verfolgen". Schatzmeister Thomas Ludwig unterrichtete über einen beruhigenden, respektablen Kontostand.