Zu viele Ausbildungsabbrüche

Für viele junge Leute beginnt am Donnerstag die Ausbildung. Viel zu viele sind es in Weiden, die sie in der Vergangenheit abbrachen.

Umfassende Studie

Hohe Quote im Handwerk

(sbü) Die Regionalforscher des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung haben untersucht, wie viele Auszubildende in den Bayerischen Landkreisen ihre Ausbildung vorzeitig beendeten. Was sie dabei herausfanden, dürfte manchen überraschen: Im Jahr 2014 wurde im Stadtgebiet Weiden gut jedes vierte Ausbildungsverhältnis abgebrochen.Die Abbrecherquote von 25,7 Prozent im Stadtgebiet Weiden ist die höchste in der gesamten Oberpfalz. Im Landkreis Neustadt/WN liegt sie nur bei 15,1 Prozent. Dies wiederum ist in der Oberpfalz der niedrigste Wert und auch der zweitniedrigste in ganz Bayern. Für Bayern insgesamt errechneten die Wissenschaftler eine Abbrecherquote von 22,5 Prozent.Grundlage der Untersuchung waren alle Berufsausbildungsverträge, die "in das Verzeichnis der Berufsausbildungsverträge nach dem Berufsbildungsgesetz oder der Handwerksordnung eingetragen sind". Damit kann von einer 100-prozentigen Erfassung und nicht von einer Stichprobe gesprochen werden. Allerdings weisen die Wissenschaftler auch darauf hin, dass eine "vorzeitige Lösung" nicht zwingend einen "endgültigen Ausbildungsabbruch" bedeute, da viele Betroffene in eine andere Ausbildung wechseln würden. Nur eine Minderheit bleibe langfristig ohne Ausbildung oder beruflichen Abschluss.Thomas Würdinger, Chef der Agentur für Arbeit kommentiert das Untersuchungsergebnis so: "Angesichts der demografischen Veränderungen und dem daraus resultierenden Bedarf an Fachkräften einerseits sowie den Schwierigkeiten junger Menschen beim Berufseinstieg und den nicht unbeträchtlichen Kosten vorzeitig beendeter Ausbildungsverhältnisse andererseits gilt es, die Zahl vorzeitiger Vertragslösungen weiter zu senken."Weitere wichtige Details zu den Ausbildungsabbrüchen haben die Wissenschaftler ausgewertet. Allerdings sind hierüber dabei keine Daten auf Landkreisebene veröffentlicht. So erfolgt mehr als die Hälfte der vorzeitigen Vertragsauflösungen entweder in der Probezeit oder im ersten Ausbildungsjahr. Ein Ergebnis dürfte die Bildungspolitiker in Bayern besonders nachdenklich machen: Seit 2006 steigt die Zahl der Ausbildungsabbrüche kontinuierlich an. Damals lag die gesamte Abbrecherquote noch knapp unter 17 Prozent. Auch das Alter spielt eine Rolle. Generell gilt, mit zunehmendem Alter steigt die Abbruchwahrscheinlichkeit. So liegt diese bei den 19-jährigen schon bei 25,2 Prozent.Eine weitere Aussage der Forscher lautet: Je höher der Schulabschluss, desto geringer die Abbrecherquote. Bei der Gruppe "ohne Hauptschulabschluss" beendeten 37,1 Prozent ihre Ausbildung vorzeitig, bei denen mit Hochschul- oder Fachhochschulreife dagegen nur 12,6 Prozent. Überdurchschnittlich hoch ist die Abbrecherquote im Handwerk mit 29,9 Prozent gegenüber 18,9 Prozent in Industrie und Handel.Die höchsten "Lösungsquoten" errechneten die Forscher für Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk mit 47 Prozent und für Köche und Friseure mit 45,5 bzw. 45,4 Prozent. Dagegen liegen diese bei den Bankkaufleuten nur bei 5,1 Prozent. An der Spitze der genannten Gründe für die vorzeitige Vertragsauflösung steht "schlechtes Betriebsklima" und "Konflikte Ausbilder/Ausbildende". Die Experten schlagen vor, die schulische Ausbildung zu "optimieren", um möglichen Lern- und Leistungsproblemen "präventiv" zu begegnen und die Ausbildung im Wunschberuf zu ermöglichen. Eine wichtige Rolle spielten auch Berufsorientierung und -beratung und während der Ausbildung ein "umfassendes Spektrum sozialpädagogischer Angebote".