Vermischtes Weiding

15.02.2017

Flotte Tänze legten die Einheit-Schützen bei ihrem Ball im Gasthof "Zur Post" aufs Parkett. Aber zuvor war die Tanzfläche Schauplatz für Auszeichnungen mit Pokalen, Ehrenscheiben und Schützenketten für die Würdenträger.

Pokale, Ehrenscheiben

Senioren die Besten

Schützenmeister Horst Fettke konnte sich über zahlreichen Besuch im Vereinslokal "Zur Post" freuen. Vereinsabordnungen waren gekommen, zweiter Bürgermeister Christan Ring und Ehrenbürger Hans Wirnshofer folgten ebenfalls der Einladung. Wie beim Schützenball üblich, gab es vor Tanz und Unterhaltung die Proklamation der besten Teilnehmer aus den vereinsinternen Wettbewerben. Selbstverständlich stieg da unter den Anwesenden die Spannung und die Neugierde, wer wohl in diesem Jahr die Siegerlisten anführt. Der Nachwuchs der Schützen, Teilnehmer bis zum 12. Lebensjahr, trat mit dem Lichtgewehr an den Schießstand. Mit einem 187-Teiler erwarb Michael Herrmann den Titel "Lichtgewehrkönig", erster Ritter wurde in dieser Klasse Michael Ring (668), 2. Ritter Sofian Schadow (938).Mit einem 289-Teiler konnte sich Miriam Herrmann als "Jugendkönig 2017" krönen, gefolgt von Noah Friese (1. Ritter/375) und Sherine Schadow (2. Ritter/615). Bei den Damen setzte sich Carina Maier (203-Teiler) an die Spitze und trägt in diesem Jahr die "Liesl-Kette". Angelika Bösl (304) und Bianca Rückerl (608) folgen der "Liesl" als erster und zweiter Ritter. Neuer Schützenkönig ist Tobias Neuwirth. Mit einem 379-Teiler holte er sich diese Würde vor dem 1. Ritter Andreas Schadow (574) und 2. Ritter Ludwig Maier (608).Mit einem starken Aufgebot waren die Senioren am Schießstand vertreten. Bester in dieser Klasse wurde Horst Fettke, der mit einem 74-Teiler den Titel "Seniorenkönig" eroberte. Den zweiten Platz, mit einem 82-Teiler dicht am Ergebnis ihres Ehemannes, sicherte sich Christa Fettke und erhielt die Auszeichnung als 1. Ritter vor 2. Ritter Wolfgang Neumann (114). Unter dem Beifall der Besucher nahmen die anwesenden Würdenträger die entsprechenden Insignien aus den Händen von Schützenmeister Horst Fettke und Schießleiter Josef Bock in Empfang.Es dauerte nicht lange, bis die Faschingsgesellschaft den Melodien von Alleinunterhalter "Fonse" auf die Tanzfläche folgte. Die Wirtsleute hatten für beste Verpflegung aus Küche und Keller und auch damit für einen vergnügten Abend gesorgt.