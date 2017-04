Freizeit Weigendorf

04.04.2017

8

0 04.04.2017

Haunritz. Unzerbrechlich ist die Treue der Club-Fans zu ihrer Mannschaft. Manche Partien werden mit viel Begeisterung, andere mit Trauer begleitet. Bei Heimspielen ist immer ein Stadionbesuch drin. Doch daneben mischt der FCN-Fan-Club Haunritz im Dorfleben tüchtig mit.

Im Vereinslokal Zum Alten Fritz rief zur Eröffnung der Jahresversammlung Vorsitzender Roland Kerstupeit das 30-jährige Bestehen in Erinnerung. Der Dank bei Mithilfe und -gestaltung des Jubiläums ging an die Sponsoren und die SpVgg Weigendorf, die Sportheim und -plätze zur Verfügung gestellt hatte. Einzelheiten der Ereignisse 2016 schilderte Schriftführer Oliver Pickel. Er erwähnte die Skifahrt, das Sauschlachten, den Herbstabend mit Ehrungen und den Preisschafkopf. Von der dreitägigen Feier zum Jubiläum hatte er nette Episoden parat.Weigendorfs Bürgermeister Reiner Pickel fand die steigende Mitgliederzahl bemerkenswert. Sie habe dem Verein den zweiten Rang im örtlichen Vereinsleben beschert. Da Neuwahlen anstanden, fungierte er als Wahlleiter mit folgendem Resultat: Die nächsten zwei Jahre bleibt wiederum Roland Kerstupeit an der Spitze, Daniel Wagner sein Stellvertreter. Ebenso verwaltet Jürgen Müller die Kasse, das Geschehen hält Schriftführer Oliver Pickel fest. Als Beisitzer ergänzen Rolf Bayerl und Robert Luber die Vorstandschaft. Zu Kassenprüfern wurden Fabian Bräutigam und Ralf Seitz bestellt. Im Programm für 2017 steht wieder eine Tagesfahrt und im Herbst die Fahrt zu einem Auswärtsspiel des Club. Von vier Einladungen zu Jubiläen will man am 13. April zu den Nachbarn Wigwam Pommelsbrunn (40 Jahre) und am 2./3. Juni zu den Himmelhunden Hartmannshof (zehn Jahre) gehen.