Freizeit Weigendorf

05.04.2017

13

0 05.04.201713

Haunritz. Seit vielen Jahren gehört die Starkbierprobe zum dörflichen Leben. Die kleine Ausführung des Spektakels am Nockherberg unterhält mit Sketchen, etwas frivolen Liedern und Blasmusik das Publikum bestens. Die Feuerwehr organisiert, der Bräu liefert den Bock - und schon herrscht zünftige Stimmung.

Stadt und Land

Zu Bier und Brotzeiten spielte das Quartett der Kirchenreinbacher Spitzboum lustig auf, bis Rainer als Sänger und Jörg mit der Gitarre im Duo ein Loblied auf den Bock zum Besten gaben. Jörg Herrmann als Feuerwehr-Vorsitzender hieß die Gäste willkommen und versprach einen lustigen Abend. In den Refrain des Bierlieds stimmten Fuchsbeck-Bräu Armin Ertel, Bürgermeister Reiner Pickel wie auch einige Gemeinderäte ein.Nach einer Verschnaufpause enterte Günther die Bühne und zog in der Rolle einer Frau, die nach Jahren in Nürnberg wieder heimkehrte, einen Vergleich zwischen Stadt- und Landleben. Unterschiede sah sie - oder er - etwa im dörflichen PEZ (Pegnitztal-Einkaufszentrum und im städtischen WEZ (Wegwerfzentrum).Als gewiefte Schauspieler zogen der Gerd und Neffe Martin vom Leder. Der Disput eines Werbetreibenden, der das frühere HB-Männchen ins Spiel brachte, wurde vom kritischen Gegenpart zerpflückt, da zur Gaudi der Zuhörer aneinander vorbei geredet wurde. Um die "Liab" ging es beim Lied vom Rainer mit der Klage eines Mädchens, dem alle angesprochenen Stellen dies als Sünde madig machen wollten. In seiner Verzweiflung wandte es sich an Gott, der milde urteilend die Erlaubnis dazu erteilte. Ein Witze-Duell zwischen Günther und Marco (Brunner) befeuerte die inzwischen aufgeheizte Stimmung weiter. Zum Abschluss stellten sich alle Künstler auf die Bühne, um gemeinsam und mit dem Gästechor nochmals den Bock zu loben. Wie bei einer Nationalhymne taten sie das mit der Hand auf dem Herzen.