Freizeit Weigendorf

26.03.2017

26.03.2017

Im Quellort des Högenbachs blüht und grünt es in der warmen Jahreszeit an allen Ecken und Enden. Dafür sorgen die Damen des Obst- und Gartenbauvereins (OGV). Neben der Dorfverschönerung pflegen sie ein reges Vereinsleben. Dies organisiert eine bewährte Vorstandschaft - bei den Neuwahlen fast unverändert bestätigt.

Aktion zur Verschönerung

Högen. Wie gewohnt, war eine große Damenzahl zur Jahresversammlung beim "Sternwirt" gekommen. Mit 72 Mitgliedern ist fast jedes Haus im Verein vertreten. Etliche Veranstaltungen laden das Jahr über zum Mitmachen ein. Organisiert wurde dies in vier Sitzungen, zudem war man bei der Kreisversammlung dabei. Vorsitzende Birgit Schmidt dankte allen Helfern für ihren Einsatz. Die einzelnen Aktivitäten hatte Schriftführerin Rita Schmid notiert. Sie reichten vom Osterbrunnenschmuck über den Stammtisch bis zum Backofenfest der Gemeinde, dem herbstlichen Vereinsabend und dem Besuch der Synagoge in Sulzbach-Rosenberg.Im Winter traf man sich zu gemütlichen Strickabenden und gestaltete eine Adventsfeier zusammen mit dem Männergesangverein sowie eine Dorfweihnacht. Kassiererin Brigitte Heldrich berichtete von einer zufriedenstellenden Finanzlage. Diese und eine einwandfreie Buchführung bestätigten die Prüferinnen Renate Herrmann und Gertraud Schwab.Für verdiente Mitglieder gab es Anerkennungsurkunden und Blumengabe. Seit 30 Jahren gehört Evi Rahm zum Verein; seit 20 Jahren opferte Monika Windisch ihre Zeit als Mitglied der Vorstandschaft.Bürgermeister Reiner Pickel lobte das rege Vereinsleben und die Ortsverschönerung durch den Blütenschmuck an Häusern und in Gärten. Zudem kümmerte sich der OGV um Bepflanzung und Pflege öffentlicher Plätze. "Dies ist ein Pluspunkt für den Tourismus, einen wichtigen Wirtschaftszweig." Ohne das eingespielte Damenteam wäre das weitum bekannte Backofenfest der Gemeinde nicht zu bewältigen. Dafür sei man sehr dankbar und unterstützt den Verein nach Kräften.Der Bürgermeister wurde bei den Vorstandswahlen gleich als Wahlleiter eingespannt. Er hatte aber ein leichtes Amt, denn es gab nur bei den Beisitzern und Revisoren neue Kräfte. So blieb Birgit Schmidt Vorsitzende, ihr Stellvertreterin Gabi Haas. Auch Schriftführerin Rita Schmid und Kassiererin Brigitte Heldrich üben weiter ihre Ämter aus. Die Beisitzer wurden um eine Person erweitert. Künftig unterstützen Susanne Herrmann, Monika Windisch, Gundi Dehling, Gerda Lehnert und Petra Müller die Vorstandschaft. Als Revisoren fungieren Ingrid Bergmann und Julia Herrmann.Das Programm mit den jährlich sich wiederholenden Aufgaben wird ergänzt durch eine Verschönerungsaktion am Dorfplatz und einen Ausflug nach Abstimmung in Bärbels Garten und Kuhstall-Café Plankstetten. Vorträge über Homöopathie für junge Familien und Naturmedizin sind bestimmt interessant; weiter bietet der Kreisverband ebenfalls lehrreiche Veranstaltungen an.