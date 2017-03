Freizeit Weigendorf

16.03.2017

6

0 16.03.2017

"Craft Beer - was ist das?" Die neugierigen Gäste im Sportheim der SpVgg Weigendorf rätselten. Aber nicht lange, denn ein ausgewiesener Fachmann, Braumeister und Biersommelier Luis Seubert, lüftete das Geheimnis.

Das Bierfest verlief zunächst in gewohntem Rahmen mit Essen und Trinken bei lockerer Unterhaltung. Dann stellte Luis Seubert fünf 0,33-Liter-Flaschen Craft Beer auf den Stehtisch. Sie werden mit den gleichen Zutaten wie herkömmliche Biere gebraut. Allerdings werde bei der Mischung variiert. Durch wiederholte Gärung erreichten sie zudem einen höheren Alkoholgehalt.In den USA kam das Craft Beer zu Bekanntheit als Gegengewicht zu den industriell hergestellten Gerstensäften von Großbrauereien mit meist einheitlichem Aroma. Der Arbeitsaufwand und die Rezepte, um besondere Geschmacksnoten zu erzielen, ließen nur das handwerkliche Brauen kleinerer Mengen in handwerklichen Betrieben zu.Seubert stellte Produkte der Brauereien Rhan in Schönthal bei Cham, der Meinel-Bräu in Hof und der Kulmbacher Brauerei vor. Der Sommelier schmeckte Früchte, Honig, Karamell oder Schokolade heraus. Gemeinsam ist ihnen der größere Alkoholgehalt bis zu 9,2 Prozent. Daher empfehle sich, beim Genuss Maß zu halten. Das Urteil über die gereichten Proben fiel meist sehr positiv aus.