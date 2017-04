Freizeit Weigendorf

25.04.2017

Der sonst nüchterne Raum im evangelischen Gemeindehaus hatte sich in ein bunt strahlendes Domizil verwandelt. Die "Rocknstubn" hatte zur Vorstellung von handgefärbter Wolle der Spezialistin Margit Meyer eingeladen. Dieses Erlebnis ließen sich Anhängerinnen des Strickhobbys nicht entgehen.

(fm) Seit einigen Jahren trifft sich eine Gruppe "strickwütiger" Frauen aus dem Ort und dem Umland zwanglos zu Strickabenden. Neben der Geselligkeit wird für Familie und Bekanntschaft alles gefertigt, was man an wolliger Bekleidung machen kann.Ein guter Zweck wird mit dem Verkauf bei der Weihnachtsmeile erreicht; der Erlös fließt sozialen Zwecken zu. Als man erfuhr, dass die gleichgesinnte Margit Meyer aus Ötlingen (Kirchheim unter Teck) sich auf das Handfärben von Wolle verlegt hat, lud man sie zur Präsentation ein. Organisatorin Marita Pfann-Staudt hieß sie willkommen und versprach einen lehrreichen Nachmittag mit Erfahrungsaustausch und Beratung. Dabei zeigte es sich, dass das praktizierte Verfahren einfach Klasse ist. Es wird hochwertige Rohwolle von deutschen Firmen in kleinen Stückzahlen und mit viel Liebe und Fantasie in allen möglichen Farben und Schattierungen gefärbt.Ob Baumwollgarn oder Schurwolle, rein oder mit Zusatz von Fasern und Polyamid, jede Art bietet sich zu bestimmten Zwecken an. Bei einfarbiger Wolle weiß man, was daraus entsteht. Aber die Stränge mit Mischfarben halten manche Überraschung bereit, wenn dann Socken oder Mützen fertig sind und bunte Muster das Auge erfreuen. Das rege Interesse wurde flankiert von gemütlichem Plausch mit Tee, Punsch und süßen Backwaren. Und so kamen manche Frauen um Erfahrungen und bunte Wollknäuel reicher wieder heim.