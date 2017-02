Kultur Weigendorf

07.02.2017

07.02.2017

Sein schlimmster Auftritt war gleich der allererste. Nach ein paar Liedern hat ihm die Wirtin auf der Bühne 50 Euro in die Hand gedrückt und gesagt: "Da hast deine Gage, aber hör bitte sofort auf zu singen!"

Haunritz. 15 Jahre ist das jetzt her, und der Weiherer singt immer noch. Am Samstagabend auch in Haunritz beim Alten Fritz auf der Jubiläumstour.Authentisch ist er. Echt und ehrlich. Mit Jeans, T-Shirt und Kapuzenpullover sieht er zwar unscheinbar aus, doch seine Geschichten und Lieder sind alles andere als unscheinbar und beliebig. Reflektiert und scharfsinnig verpackt er seine Kritik an Gesellschaft und Politik in humorige Erzählungen und Lieder. Eher weniger zum Mitsingen als zum Nachdenken gemacht."Seid's ihr alle bereit? Dann muss i bloß nu schaun, dass i soweit bin, und dann geht's los!" Im voll besetzten Saal im Gasthof Zum alten Fritz hörten ihm gut 100 Gäste dem Weiherer zu, der mit Mundwerk, Gitarre und ab und zu einer Mundharmonika auf der Bühne seine Werke zum Besten gab.In Liedern wie "Is des nu mei Hoamat?" oder "Mei Freiheit" bringt er zwischenmenschliche, politische und gesellschaftliche Fehlleistungen in wenigen Minuten auf den Punkt und spricht damit vielen aus der Seele. Schubladendenken und festgefahrene Politik mag er nicht, und das kommt deutlich raus.Und auch seine "Brunsbüttel-Kampagne" führte er in Haunritz fort. Vor einigen Jahren hat ihn die ständige Frage nach seiner Postleitzahl an der Supermarkt-Kasse derart genervt, dass er begann, immer und überall die Postleitzahl von Brunsbüttel anzugeben. 25541 lautet sie, und mit dem Publikum studierte er sie ein - in der Hoffnung, dass möglichst viele seinem Vorbild folgen und "die da oben mit Werbung zugeschissen werden und wir endlich unsere Ruhe haben."Manchmal kommt der Weiherer auf der Bühne ein wenig ins Tratschen, so auch in Haunritz. Zwei große Ziele habe er noch im Leben: In den Duden möchte er es gerne schaffen und in die Talk-Show von Markus Lanz. Dort möchte er auf die Frage nach seinem Beruf dann mit "Bio-Brunsbeutel-Verkäufer" antworten.So wechseln sich lustige Geschichten, spontane Publikumsplaudereien mit reflektiert-kritischen Liedern ab und ergeben ein kurzweiliges Programm mit Sichtweisen, über die man Tage danach noch nachdenken kann. Und sollte.