Sulzbacher Blasmusik begleitet die Volksmusikfreunde in den Mai

03.05.2017

Haunritz. Ein Gemeinschaftsprojekt starteten der Heimatverein Birgland sowie der Heimat- und Trachtenverein Stamm mit dem Brauchtumswochenende unter dem Motto "Alles neu macht der Mai". Die beiden Vereine gestalten seit Jahrzehnten die traditionelle Sulzbacher Woizkirwa zusammen. So entstand die Idee zu einem Wochenende voller Tanzbodenmusik und Bräuchen im oberpfälzisch-fränkischen Grenzland in Haunritz. Am Samstagabend bat die Sulzbacher Blasmusik vom Stamm-Verein zum traditionellen Tanz in den Mai. Vorsitzender Christian Steger freute sich über einen gut gefüllten Saal im Gasthaus Zum alten Fritz und bat zur Eröffnungspolonaise. Die Sulzbacher Blasmusik sorgte für den passenden musikalischen Rahmen. Schmissige Märsche, quicklebendige Landler, einfache und verzwickte Zwiefache sowie die Mazurka präsentierten die zehn gut aufgelegten Musikanten den zahlreichen Tanzpaaren, von denen manche schon seit Jahren treue Gäste dieser Veranstaltung sind. Mit einigen Schlagern aus den 1950er-Jahren wie der Schützenliesel-Polka oder "Blaue Nacht am Hafen" setzten die Männer der Sulzbacher Blasmusik kleine nostalgische Akzente. Nach einigen Zugaben endete der erste Teil des Brauchtumswochenendes weit nach Mitternacht. Er fand seine Fortsetzung im Winteraustreiben des Heimatvereins Birgland am Sonntag. Bild: exb