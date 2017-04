Tanzen und den Winter in die Flucht schlagen

Kultur Weigendorf

26.04.2017

Haunritz. Unter dem Motto "Alles neu macht der Mai" präsentieren der Heimatverein Birgland und der Trachtenverein Stamm Sulzbach-Rosenberg ein Wochenende mit Tanzbodenmusik und Bräuchen beim Alten Fritz im oberpfälzisch-fränkischen Grenzland in Haunritz.

Bereits am Samstag, 29. April, bittet die Sulzbacher Blasmusik ab 19.30 Uhr zum Tanz. Juratypische, bodenständige Blasmusik, das heißt quicklebendig gespielte Landler, Schottische, Zwiefache, treffen das tanzwütige Publikum genau "dou, wou's da in die Föiß juckt". Mit einem schier unerschöpflichen Notenfundus und einem hohen Qualitätsanspruch an die Musikauswahl verspricht die Kapelle eine schwungvolle Frühjahrskur für jedermann. Tischreservierungen unter 09661/8 01 44, Eintritt sieben Euro.Am Sonntag, 30. April, veranstaltet dann der Heimatverein Birgland um 15 Uhr sein traditionelles Winteraustreiben beim Gasthof Alter Fritz in Haunritz. Dieses überlieferte Brauchtumsspiel pflegen die Birgländer seit Ende der 1950er-Jahre an wechselnden Orter im westlichen Teil des Landkreises Amberg-Sulzbach. Es wirken mit der Mundartsprecher Hans Pirner, Kinder als Sommer und Winter sowie die Musikanten, Sängerinnen, Flötengruppe und die Volkstanzgruppe des Heimatvereins Birgland. Der Eintritt ist frei.Der Haunritzer Wirt Rainer Mayer trägt dieses Verbindung aus Maitanz und Winteraustreiben mit. Birgländer und Stamm-Trachtler führen damit ihre bei der Sulzbacher Woizkirwa erprobte Zusammenarbeit fort.