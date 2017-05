Kultur Weigendorf

01.05.2017

Der Sommer besiegt die kalte Jahreszeit. Diese zentrale Botschaft vermittelt das Winteraustreiben des Heimatvereins Birgland. Am Sonntag lockte das Brauchtumsspektakel Hunderte von Gästen zum Dorfplatz in Haunritz.

Hexe ausgetrieben

Oh, du mein Sommer ich geb dir schon recht, du bist der Herr, und ich der Knecht. Vera Rösel als Winter

Haunritz. "Der Frühling erneuert die Natur", so gesehen lag das Winteraustreiben des Heimatvereins Birgland heuer wieder goldrichtig. Bei schönem Sonnenschein ging am neu gestalteten Dorfplatz in Haunritz die Traditions-Veranstaltung der Oberpfälzer Volkstumspfleger über die Bühne. Viele Heimatfreunde und Zuschauer waren aus dem oberpfälzisch-fränkischen Grenzgebiet gekommen, um dieses altüberlieferte Schauspiel mit zu erleben.Nach der Begrüßung durch die Birgländer Musikanten hieß Vorsitzender Franz Niebler alle Gäste sowie die Birgländer Musik-, Gesangs- und Volkstanzgruppe willkommen. Mundartsprecher Hans Pirner moderierte dieses Jahr zum ersten Mal die von Volkstumswart Siegfried Binder übernommene Veranstaltung. Er verband das von Eduard Fentsch aus der Bavaria der Landes- und Volkskunde des Königreichs Bayern 1863 aufgezeichnete Brauchtumsspektakel mit den Texten von Volkstumswart Hanns Binder, der sie 1956 in Oberpfälzer Dialektreime setzte.Er erzählte auch wie es war, damals bei den Kelten, die im Frühjahr mit viel Lärm und Radau den Winter in Form einer Hexe aus dem Land trieben. Gemäß dem Text "Huachts aaf iah Leit und laßts eich song, wos se öitza wiad zoutrong, in Winta wölln ma heint aastreim, daß niat länger er ka bleim", begann die Aufführung. So dürfte vor Jahrhunderten die Redewendung gewesen sein, um die kalte Jahreszeit in die Knie zu zwingen. Der Frühling mit seinen warmen Sonnenstrahlen wurde herbeigesehnt, um den Menschen neuen Schwung und Lebensgeist zu geben.Zwischen den Versen unterstützten die Birgländer "Goißlpatscher" mit ihren langstieligen Fuhrmannspeitschen die Vorführung. Mit einem Frühjahrslied und einem Musikstück huldigten anschließend die Birgländer Sängerinnen und die Birgländer Flötengruppe der warmen Jahreszeit. Auch die Birgländer Musikanten begrüßten hier mit einem Landler den Sommer.Beim folgenden Streitgespräch in Gedichtform, ging der Sommer (Antonie Müller) mit Bändern und Blumen geschmückt zu Werke. In Pelzmantel und Haube gehüllt,verteidigte als Winter Vera Rösel die kalte Jahreszeit. Mit "Kompetenz-Gehabe" und einer kurzen Balgerei stürzte der Winter zu Boden und gab kleinlaut zu: "Oh, du mein Sommer, ich geb dir schon recht, du bist der Herr, und ich der Knecht!" Mit weiteren Blasmusikstücken der Musikanten und Liedern der Sängerinnen sowie der Flötengruppe begann der letzte Teil.Eine Strohpuppe, die symbolisch auch den Winter verkörperte, wurde entzündet und von den Goißlschnalzern nochmals kräftig ausgepeitscht. Anstelle des verbrannten Winters stellte man dann den sogenannten "Maien" auf, eine mit bunten Bändern geschmückte Birke, den die Birgländer Volkstanzgruppe als Einstimmung auf die warme Jahreszeit mit drei Oberpfälzer Figurentänzen umkreiste. Beim anschließenden gemütlichen Zusammensein spielten die Musikanten im vollen Saal im Gasthof "Alter Fritz" noch zünftig zur Unterhaltung und Tanz auf. Die Birgländer Heimatpfleger sind bestrebt, der Bevölkerung aus nah und fern dieses überlieferte Brauchtum in dieser originellen Form weiterhin alljährlich in der Frühlingszeit zu präsentieren.