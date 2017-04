Politik Weigendorf

07.04.2017

3

0 07.04.2017

Investieren und Schulden abbauen - auf den ersten Blick ein Gegensatz. Nicht aber in der Gemeinde Weigendorf, meint Bürgermeister Reiner Pickel. Die augenblicklichen 775 Euro Verbindlichkeiten pro Kopf sieht er als einen Zwischenstand an.

Auf Wahlen fokussieren

Gewerbesteuer sprudelt

Appell an Abgeordneten

Neuwahlen CSU Weigendorf



Vorsitzender: Horst Embacher



Stellvertreter: Erwin Greissinger



Kassier: Karlheinz Haas



Schriftführer: Thomas Göhring



Beisitzer: Hans Schmidt, Manfred Koller, Georg Schmid

Ich kann jetzt ein gutes Zwischenergebnis vorstellen, trotz stetiger Investitionen. Bürgermeister Reiner Pickel über sein erklärtes Ziel, Schulden abzubauen

Der CSU-Ortsverband berichtet in einer Pressemitteilung über seine Jahreshauptversammlung in der Pension Hubertus. Demnach ging der Vorsitzende Horst Embacher im Rückblick auf die Aktivitäten der Partei ein."Es ist eine Herausforderung neue Mitglieder zu gewinnen, die sich aktiv zu Politik und Partei bekennen", betonte er. Im laufenden Jahr gelte es, die Aktivitäten auf ein positives Ergebnis bei der Bundestagswahl zu fokussieren.Themen der Bundes- und Landespolitik brachte CSU-Kreisvorsitzender und Landtagsabgeordneter Harald Schwartz den Mitgliedern näher. Danach stellte Bürgermeister Reiner Pickel die Schwerpunkte des vergangenen Jahres in der Gemeindeentwicklung dar.Als zukunftsweisende Projekte hob er die Kinderkrippe und den Kindergarten HaWei - kurz für Hartmannshof-Weigendorf - hervor. In Högen würden der Anbau des Feuerwehrhauses in Angriff genommen und ein Gehweg in Richtung Baugebiet Wagnerleite verlängert.Für das Kommunalfahrzeug werde in Weigendorf ein Unterstellplatz gebaut. Außerdem saniere die Gemeinde ein Mehrfamilienhaus, das sich in ihrem Besitz befinde. Für den Bauhof soll ein Auto ersetzt werden.Positiv beurteilte Pickel der Pressemitteilung nach die Entwicklung des Tourismus in der Gemeinde. Die kontinuierlich steigenden Gewerbesteuereinnahmen hätten geholfen, die Verschuldung der Gemeinde weiter zu senken. Mit 775 Euro pro Kopf liege Weigendorf jetzt auf einem gutem Mittelfeldplatz in der Oberpfalz.Pickel erinnerte an die Ankündigung, im Fall seiner Wahl zum Bürgermeister Schulden abzubauen. "Ich kann jetzt ein gutes Zwischenergebnis vorstellen, trotz stetiger Investitionen", betonte er. Dieser Weg solle kontinuierlich fortgesetzt werden. Auf die konstruktive Zusammenarbeit im ganzen Gemeinderat wies der Bürgermeister ebenfalls hin. Harald Schwartz gab er den Appell mit, den Hochwasserschutz gemeindeübergreifend in die Hand zu nehmen.Bei den anstehenden Neuwahlen des Vorstands traten alle Funktionsträger wieder an und erhielten erneut das Vertrauen (Ergebnisse im Kasten). Horst Embacher zeichnete dann den langjährigen Bürgermeister, VG-Vorsitzenden und Kreisrat Georg Schmid für seine 40-jährige Mitgliedschaft in der CSU aus. Weitere Ehrungen gingen an Horst Embacher für 35 Jahre sowie für 15 Jahre an Peter Grötsch, Thomas Göhring und Hans Pirner. Diana Nicklas-Neumüller gehört seit zehn Jahre der CSU an.