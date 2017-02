Politik Weigendorf

22.02.2017

15

0 22.02.201715

Das Betriebsgebäude der Gemeinde Weigendorf bekommt Zuwachs. Weil der Fuhrpark der Feuerwehr gewachsen ist, braucht das stärkste Pferd der Gemeinde einen eigenen Stall.

Högen. Keine allzu große Tagesordnung erwartete die Gemeinderäte bei ihrer Sitzung im Sternwirt. Bürgermeister Reiner Pickel unterbreitete ihnen die Absicht, den Mangel an Unterstellplätzen für Gemeinde- und Feuerwehrfahrzeuge durch einen Anbau an das jetzige Doppelgebäude zu beheben.Mit der Baubehörde vorbesprochen ist der Standort westlich an das Haus anschließend. Dort soll ein Raum mit zwölf mal sechs Metern für den Unimog errichtet werden. Jetzt war ein Grundsatzbeschluss zu dieser Investition nötig, der auch gefasst wurde. Mit den Einzelheiten beschäftigt sich der Gemeinderat, sobald der Plan vorliegt.Der Wanderweg zwischen Haunritz und Högen gehört zur Schlaufe des Erzwegs. Ein Teilstück, das am Högenbach entlang führt, befindet sich in einem schlechten Zustand. Zudem nagt der Bach an der Böschung. Bei einem Ortstermin erklärten die Eigentümer der angrenzenden Hanggrundstücke die Bereitschaft, für eine Verbreiterung des Wegs Grund und einige Bäume zu opfern. Die Kosten halten sich in einem kleinen Rahmen. Die Räte waren mit dieser Maßnahme einverstanden.Mitte Februar endete die Zinsbindung eines KfW-Kredits. Da die Kasse genügend Masse bot, zahlte die Gemeinde die Gesamtsumme von 49 000 Euro zurück, teilte Bürgermeister Pickel mit. Aus dem Erlös des Backofenfests gingen Spenden an soziale Zwecke. Einige Dankschreiben gingen inzwischen von den Empfängern ein.Die Feuerwehr Weigendorf hat neue Kommandanten gewählt. Fabian Pickel führt die Aktiven und wird bei Bedarf von Dirk Kreuter vertreten. Dieser Personalie stimmte der Gemeinderat zu.Gemeinderat Thomas Dotzler erkundigte sich nach dem Fortschritt des Breitbandausbaus. Durch die Winterpause gibt es Verzögerungen, aber der Bürgermeister rechnet mit Abschluss im frühen Sommer. Ein weiteres Anliegen war der Anbau beziehungsweise die Modernisierung des Gerätehauses der Feuerwehr Haunritz-Högen. Da der Platzmangel zur Eile drängt, solle man die Maßnahme zeitnah anpacken.