Politik Weigendorf

24.01.2017

8

0 24.01.2017

Außen ist das Haus des Gastes in Weigendorf schon aufgehübscht worden. Jetzt soll es drinnen noch etwas heller werden. Dafür genehmigt der Weigendorfer Gemeinderat 4500 Euro. Auch für andere Zwecke öffnet er die Schatulle.

37 Lampen austauschen

Jagdgenossen beteiligen sich

Entlastung für 2015

Die Gemeinde stellt finanzielle Mittel für den neuen Bedarf der Feuerwehren bereit. Gleichzeitig beteiligt sie sich an den Kosten für den Wegebau in Zusammenarbeit mit der Jagdgenossenschaft Weigendorf. Fast alle Beschlüsse im öffentlichen Teil der Sitzung im Feuerwehrhaus fielen einstimmig aus.Nach der Erneuerung der Fenster und Türen im Gemeindehaus soll nun die Beleuchtung auf einen modernen Stand gebracht werden. Eine Untersuchung im Gebäude habe ergeben, dass 37 Lampen ausgetauscht werden müssten. Gleichzeitig wollte Bürgermeister Reiner Pickel in seinem Arbeitszimmer die Holzdecke hell streichen lassen, was ebenfalls zu einer Verbesserung der Lichtverhältnisse führen würde.Für diese Arbeiten an dem 40 Jahre alten Gebäude würden rund 4500 Euro benötigt. Der Vorschlag wurde einstimmig angenommen. Gemeinderat Walter Kempf empfahl, bei künftigen Maßnahmen dieser Art zu klären, ob nicht Zuschüsse zu erhalten seien.Nördlich von Högen wird eine Straße aufgelassen. Ersetzen soll sie ein parallel verlaufender Weg, der mit Fräsgut befestigt wird. Ein Teilstück erhält eine Teerdecke. Der Gemeinderat widmete ihn als öffentlichen Feld- und Waldweg.Die Jagdgenossenschaft Weigendorf ist bereit, beim Wegebau an einem Steilstück von Haunritz in Richtung Lichtenegg mitzuwirken. Sie trägt die Kosten für den Schotter, und die Gemeinde bezahlt die Rechnung der ausführenden Baufirma. Eine leichte Schräge des Weges lässt das Oberflächenwasser in einen Graben abfließen, erläuterte der Bürgermeister. Das Straßenstück hat eine Länge von rund 300 Meter.Für die Freiwilligen Feuerwehren Weigendorf und Haunritz-Högen lagen die Bedarfsmeldungen vor. Auf der Liste stehen Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, die vorgeschriebenen Wartungen beim Atemschutz und bei der Fahrzeuginstandhaltung sowie einige Ausrüstungsteile.Schutzkleidung für den Einsatz der Löschgruppen und für Atemschutzträger, Handschuhe, neue B-Schläuche sowie Einsatzstiefel für die Weigendorfer Wehr summieren sich auf rund 15 000 Euro. Sie hat, wie Pickel erinnerte, im Vorjahr aus eigenen Mitteln 7400 Euro für Anschaffungen beigesteuert. Die Feuerwehr Haunritz-Högen begnügt sich mit Handschuhen, Stiefeln, Helmen und einer Vorrichtung zur geordneten Aufbewahrung der Schutzausrüstung für rund 4500 Euro. Der Gemeinderat genehmigte die beiden Summen für das Haushaltsjahr 2017.Die Jahresrechnung 2015 belief sich auf 1 647 708 Euro im Verwaltungshaushalt und 624 115 Euro im Vermögenshaushalt. Als Zuführung zum Vermögenshaushalt flossen 218 609 Euro. Die Rücklagen wurden um 151 468 Euro erhöht. Die von Vize Fabian Bräutigam beantragte Entlastung des 1. Bürgermeisters erfolgte einstimmig.Der Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge bedankte sich bei der Gemeinde für das Sammelergebnis von 515 Euro, das in Haunritz und Högen erreicht wurde. Gemeinderat Erwin Greissinger fragte nach dem Stand der Verhandlungen bei der Knorr-von-Rosenroth-Mittelschule. Über einen Verkauf, eine andere Nutzung oder den Abriss sei noch keine Entscheidung gefallen, antwortete Bürgermeister Pickel.