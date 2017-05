Politik Weigendorf

(fm) Die jährliche Bürgerversammlung soll der Bevölkerung Gelegenheit zu Vorschlägen oder Beschwerden geben. Meist wird sie mit Informationen der Verwaltung über den Zustand der Kommune verbunden, wie jetzt in Weigendorf. Kleinere Anliegen werden nach Zusage von Bürgermeister Reiner Pickel im Gemeinderat besprochen.

Die Bürgerschar war im Schulungsraum des Feuerwehrgerätehauses überschaubar. Zur Einstimmung gab Pickel eine Übersicht über die noch laufenden und in Kürze vorgesehenen Investitionen. Schon sichtbar sind der Gehweg an der Straße "Am Dannloher Weg" in Högen, die Renovierung des Gemeindehauses, der Breitbandausbau mit vielen Erdarbeiten und zwei Hundetoiletten.Bald geht es an einen Unterstand für den Unimog neben dem Bauhof, einen Kinderspielplatz im Wohngebiet Am Dannloher Weg und den Anbau an das Feuerwehrgerätehaus in Högen. Ein kurzer Blick in die Finanzen zeigte eine gute Entwicklung, vor allem bei den Gewerbesteuereinnahmen und dem Rückgang der Verschuldung.Als die Bürger zu Wort kamen, wurde der Zustand des Spielplatzes am Gemeindehaus beklagt. Eine Sanierung ist bereits im Fokus von Verwaltung und Gemeinderat, man wird die Möglichkeiten überlegen und sowohl die Anlage als auch die Geräte in guten Zustand bringen. Ein Ernhüller Bürger wies auf den schlechten Zustand einer Zufahrt zu Feldern hin und kam auch gleich mit dem Vorschlag, die bei der Flurbereinigung übrig gebliebenen Betonsteine für die Sanierung zu verwenden. Der Bürgermeister steht dem offen gegenüber; das Anliegen wird im Gemeinderat behandelt und erledigt.Für die deutliche Verbesserung der Schülerbeförderung dankte ein anderer Bürger, weil die Klagen über den überfüllten Bus letztlich zum Einsatz eines zweiten Fahrzeugs geführt haben. Er sprach auch das ungelöste Problem des stillgelegten Schulgebäudes (im Schulverband mit der Nachbargemeinde Pommelsbrunn) an. Während dort ein Abbruch favorisiert wird, will sich Weigendorf noch etwas Zeit zur Suche nach anderer Nutzung beziehungsweise von Investoren lassen.Die Bitte einer Bürgerin, den Fischbesatz im Ernhüller Weiher zu reduzieren, wird nicht für dringend erachtet. Dies wird aber, wie alle Bürgeranfragen, in einer der nächsten Gemeinderatssitzungen behandelt, versprach Pickel.