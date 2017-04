Politik Weigendorf

26.04.2017

8

0 26.04.2017

Die Baulust steigt in der Gemeinde Weigendorf. Einige Anträge auf der Tagesordnung des Gemeinderats deuten das an. Mit dem freien Betrag für Straßensanierungen im Haushalt gibt es dagegen ein Problem.

Pläne für drei Wohnhäuser stellte Bürgermeister Reiner Pickel zur Entscheidung. Eines reicht über die Bebauungsgrenze hinaus - allerdings nur geringfügig. Deshalb legt der Rat dem Bauherrn keine Steine in den Weg. In einem anderen Fall werden die Auflagen des Landratsamts erfüllt, und so gibt es auch hier keine Einwände mehr. Bei einem geplanten Wohnhaus im Gebiet Dannloher Weg III stieß der Standort des Carports auf Widerspruch. Er muss um fünf Meter zurückgesetzt werden.Bürgermeister Reiner Pickel informierte, dass der freie Betrag aus der vorgesehenen Straßensanierung aus haushaltsrechtlichen Gründen nicht für den Unterhalt verwendbar ist. Deshalb wird sich die Gemeinde Weigendorf heuer darauf beschränken, die aufgetretenen Querrisse auf einer Strecke von drei Kilometern durch eine Fachfirma ausbessern zu lassen. Das Straßenstück von Haunritz in Richtung Lichtenegg soll asphaltiert werden. Dazu werden jetzt Angebote eingeholt.Eine Neuerung für den Gemeinderat bedeutet die Bekanntgabe der Beschlüsse aus der vorausgegangenen nichtöffentlichen Sitzung. Im Infoteil kam die Auskunft des Betreibers der öffentlichen Buslinie - sie befördert auch die Schüler - zur Sprache. Hier hatte es Beschwerden über Stehplätze gegeben. Sie seien in gewissem Umfang erlaubt, teilte die zuständige Behörde mit.Gemeinderat Florian Süß fragte nach der Sanierung der Haunritzer Mühle. Er bekam zur Antwort, dass Kontakte mit amtlichen Stellen laufen, um hier eine Lösung zu finden.