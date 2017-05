Sport Weigendorf

Die Kicker der SpVgg Weigendorf/Hartmannshof haben sich bereits vorzeitig die Meisterschaft in der A-Klasse gesichert. Beim letzten Saisonheimspiel auf dem Hellberg wird die Meisterschaft gebührend gefeiert.

Blick in die Jugend-Abteilungen Die A-Jugend der SG Weigendorf/Hartmannshof/Hohenstadt hat zu Hause gegen den Tabellenzweiten die (SG) TSV Rückersdorf sehr deutlich mit 0:8 verloren: Stark ersatzgeschwächt musste man in diese Partie gehen. In der ersten Hälfte hielt die SG noch einigermaßen gut mit, geriet aber nach 20 Minuten mit 0:1 Rückstand. Nach einigen Abwehrfehlern bauten die Gäste bis zur Pause die Führung auf 3:0 aus. In der zweiten Hälfte wurde die Überlegenheit der Gäste immer deutlicher, und sie erzielte ihre weiteren fünf Treffer in regelmäßigen Abständen. Es kam den Gästen auch zugute, dass die SG einen Feldspieler ins Tor stellen musste, da kein Torwart zur Verfügung stand.



Die B-Jugend der SG Weigendorf/Hartmannshof/Hohenstadt feierte zu Hause gegen den FC Röthenbach einen 7:1-Kantersieg. Zwar war man zu Beginn das bessere Team, doch durch einen Distanzschuss in der 10. Minute gingen die Gäste mit 1:0 in Führung. Die SG ließ jedoch nicht beeindrucken, spielte weiter gut nach vorne und wurde in der 29. Minute durch den Ausgleichstreffer von Fabian Maul belohnt.



Bis zur Pause hatte man noch einige gute Möglichkeiten. In der zweite Hälfte hatte die SG einen guten Start und konnte durch Max Berschneider in der 46. Minute mit 2:1 in Führung gehen. Die weiteren Treffer für die SG erzielten: Obaydah Boubaki, Max Mederer (zwei Tore), Paul Behringer sowie Max Berschneider (zweiter Treffer).



Die C-Jugend der SG Weigendorf/Hartmannshof hat ihr Auswärtsspiel bei der (SG) FSV Weißenbrunn mit 3:0 verloren. Die junge Truppe spielte zwar gut mit, konnte sich aber in den entscheidenden Momenten in der Offensive wie Defensive nicht durchsetzen. Bis zur Pause lag man mit 0:1 zurück. Auch in der zweiten Hälfte ein ähnliches Bild: guter Spielaufbau, aber zu zaghaft im Abschluss. In der Defensive konnte man den besten und körperlich überlegenen Stürmer der Heimelf nicht halten. Dieser schoss zwei weitere Treffer zum 3:0-Endstand.

Es ist eine Bilderbuch-Saison, die Spieler der SpVgg Weigendorf/Hartmannshof hingelegt haben. Daher lautet das Motto "Mehr als nur Fußball" für den großen Familiennachmittag am Sonntag, 28. Mai, auf dem Hellberg.Ab 13 Uhr trifft zunächst die Reserve auf den TSV Velden II. Ab 14 Uhr beginnt das Kinderprogramm mit Hüpfburg und Kinderschminken. Ihr tänzerisches Talent können die Kids bei einem Schnuppertraining der Tanzgarde testen.Um 15 Uhr begleiten die Nachwuchskicker die Meistermannschaft zum Spiel gegen den TSV Velden auf das Spielfeld. Nach dem Schlusspfiff steht noch ein Luftballonweitflugwettbewerb auf dem Programm, bevor um 17 Uhr die Meistermannschaft geehrt wird.Zur Freude der Verantwortlichen bleibt Meistertrainer Tobias Meyer auch in der neuen Spielzeit an Bord. Der Coach übernahm die SpVgg Weigendorf/Hartmannshof zu Beginn der Runde im Sommer 2016 und feierte mit seiner Mannschaft in 26 Spielen 22 Siege und 2 Unentschieden. Beide Seiten waren sich nach Vereinsangaben sehr schnell einig, die erfolgreiche Zusammenarbeit auch eine Klasse höher fortzusetzen. Tobias Meyer wird in der anstehenden Saison auf den nahezu kompletten aktuellen Kader zurückgreifen können.