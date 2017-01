Vermischtes Weigendorf

Die Jubilarin hat das Schicksal der Vertreibung aus dem Osten erlebt. Aus Oberschlesien führte sie der Weg ins thüringische Eisenach. Nach einer beruflichen Ausbildung in Halle holte sie das Abitur nach und studierte das Fach Ökonomie. Bei der Arbeit in der Verwaltung lernte sie ihren Mann Heinz kennen. Als nach der Wende die Abteilung aufgelöst wurde, zog das Paar zu einer Enkelin im nahen Waller. Ihren endgültigen Alterssitz bezogen sie nach dem Neubau eines Mehrfamilienwohnhauses in Högen.Die Jubilarin ist eine versierte Hobbygärtnerin und Naturfreundin. So sind die Balkone voll Pflanzen und Blumen. Bei den Wanderungen in die waldreiche Umgebung werden Kräuter, Beeren und Pilze gesammelt und zu Marmeladen, Säften und Liköre verarbeitet.