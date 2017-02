Vermischtes Weigendorf

19.02.2017

19.02.2017

Er wirkt mehr im Stillen, ist dafür aber für soziale Belange bedeutsam - der VdK. Die örtliche Vertretung in der Gemeinde Weigendorf konnte eine gute Bilanz über das vergangene Jahr ziehen. Der Vorstand wurde ergänzt und langjährige Mitglieder für ihre Treue geehrt.

Neue Kassenführung

Große Gemeinschaft

Oed. In ihrem Jahresbericht meldete Vorsitzende Anita Graf den erfreulichen Zuwachs auf 71 Mitglieder. Etliche davon erhielten zum Geburtstag einen Besuch mit Präsent, ebenso ältere Mitglieder zu Weihnachten. Bei anstehenden Problemen wurde die Beratung durch den Kreisverband Amberg-Sulzbach vermittelt. Da sie gleichzeitig die Kasse kommissarisch verwaltete, gab sie eine zufriedenstellende Finanzlage des Ortsverbands bekannt. Diese Arbeit wurde vom Kreisverband kontrolliert und die Ordnungsmäßigkeit von der Kreisvorsitzenden Marianne Kies-Baldasty bestätigt; darauf folgte die Entlastung.Die Rückschau durch Schriftführerin Waltraud Igel erinnerte an die vormalige Wahl der Vorsitzenden, die damals die Kassenführung innehatte. Dieses Amt wurde jetzt durch eine Nachwahl von Elfriede Haas übernommen. Ihren Posten als Beisitzer übernahm Walter Schramm.Wer sich einmal dem VdK angeschlossen hat, hält ihm viele Jahre die Treue. Dies wurde durch Verbandsurkunden belohnt, die von Anita Graf und Marianne Kies-Baldasty ausgehändigt wurden. Seit zehn Jahren sind Helmut Ertel und Gerda Werner dabei, auf 20 Jahre haben es Erika Bayer, Kunigunde Dehling, Hermann Schmidt und Maria Worofsky gebracht. Für 25 Jahre gingen die Urkunden an Franz Lax und Lampert Willax, der frühere Vorsitzende Hans Bauer wurde für 30 Jahre geehrt. Wohl einmalig sind die 70 Jahre, die das Gründungsmitglied Margarete Merz dem Ortsverband angehört. Dafür gab es als Gabe einen Geschenkgutschein, der über die Tochter an die bei ihr lebenden Jubilarin vermittelt wird.Wohl ein Zufall, dass auch der Sozialverband vor sieben Jahrzehnten gegründet wurde, wie die Kreisvorsitzende mitteilte. Dies wurde entsprechend gefeiert, denn aus der damaligen Selbsthilfe-Organisation für die Kriegshinterbliebenen hat sich ein bedeutender Sozialverband entwickelt. Nach einem Tiefstand ging es seit 1985 steil aufwärts, weil der Beitritt für die ganze Bevölkerung geöffnet wurde. So gibt es heute 662 000 Mitglieder in Bayern, dem größten Landesverband.Dieser ist mit seiner Fachkompetenz im Sozialrecht anerkannt und bildet eine große Gemeinschaft, die sich um die Menschen kümmert, betonte die Kreischefin. Auch heute gibt es noch viele Aufgaben, wobei die Altersarmut für Frauen und die ständig steigenden Pflegedienste für Angehörige als Schwerpunkte gelten. "Hier, wie in allen anderen Anliegen des Sozialbereichs wirkt der VdK auf die politischen Entscheidungen ein", so Kies-Baldasty. Diese Berichte hatten 2. Bürgermeister Fabian Bräutigam sowie die Gäste, Ehrenkreisvorsitzender Herbert Göth und Altbürgermeister Georg Schmid, interessiert verfolgt. Bräutigam lobte als Schlusswort die allgemeine Bedeutung des VdK und die Bereitschaft zur Übernahme der Ehrenämter im Ortsverband. Die Anlauf- und Vermittlungsstelle vor Ort erleichtert Anfragen und Hilfe im konkreten Fall. Die Gemeinde hält dies für wichtig und unterstützt, wo es geht.Beim Ausblick auf 2017 kam die Frage nach einer Ausflugsfahrt. Hier schaltete sich der 2. Kreisvorsitzende Hans Ludwig aus Neukirchen ein, dessen Ortsverband dies unternimmt und gerne Gäste akzeptiert. Informationen und Meldungen bei Hans Ludwig.