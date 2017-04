Vermischtes Weigendorf

17.04.2017

1

0 17.04.2017

Die Fernseh-Interessengemeinschaft ist auch in Zeiten der modernen Medien keine überholte Einrichtung. Bei der Jahresversammlung im Schulungsraum der Feuerwehr Weigendorf wurde das aus den Berichten deutlich.

Für die 418 Anschließer war es ein "unaufgeregtes Jahr", berichtete Vorsitzender Roland Sperber. Es fielen nur die laufenden Wartungsarbeiten und kleinere Schäden an. In der Kopfstation wurden neue Sender installiert und technische Neuerungen montiert. Der Kabelaustausch blieb gering. Die beiden Willis - Strobel und Brunner - waren immer zur Stelle, wenn etwas nicht klappte. Ansonsten sprang Vertragspartner Roland Biesler aus Sulzbach-Rosenberg ein. Das war manchmal nötig, wenn durch Mieterwechsel Veränderungen anstanden. Hier wünschte sich Sperber eine bessere Information durch die Betroffenen.Kassier Roland Göhring bilanzierte eine gute Entwicklung der Finanzen. Durch die Beitragsanhebung vor einigen Jahren baute die Gemeinschaft ein Polster für künftige Zeiten auf und werde noch einige Zeit damit auskommen. Die Kassenprüfer Bernd Fischer und Götz Keicher bestätigten die einwandfreie Buchführung und beantragten Entlastung, die beschlossen wurde. Zur lebhaften Debatte um bevorstehende technische Änderungen ergab sich, dass man alle Möglichkeiten prüft und je nach Bedarf anwendet. So will man bei Sportsendern etwas nachbessern.