Vermischtes Weigendorf

29.05.2017

(fm) Zum Übergang der jugendlichen Christen in das Erwachsenendasein gibt es in der katholischen Kirche das Sakrament der Firmung. Dabei wird die Kraft des Heiligen Geistes herabgerufen, um im Glauben fest zu bleiben. So wurden 41 Firmlinge des neuen Pfarrverbunds der Pfarreien Heldmannsberg/Pommelsbrunn, Neukirchen, Edelsfeld und Königstein in die Clemens-Maria-Hofbauer-Kirche eingeladen.

Mit ihren Paten, Verwandten und den Kirchengemeinden füllte sich das große Gotteshaus beim Einzug mit Weihbischof Adolf Bittschi aus Bolivien und den Mitzelebranten Roland Klein und Hans Zeltsperger. Der hohe Geistliche gewann das Mitmachen der Firmlinge mit einem launigen Rückblick auf die eigene Firmung und Jugend. Auch dass er eines der höchsten Ämter innehat, nämlich in 3000 Meter Höhe in Bolivien, nahm den Firmlingen das Herzklopfen. Mit Fragen lockte er sie aus ihrer Reserve. Das Sakrament solle jedem Kraft und Liebe zu Gott im weiteren Leben geben. Dazu gehöre als wichtiger Teil das Gebet, die Anrufung und Besinnung auf Gott. "Man kann sicher sein, dass Gott unsere Wege mitgeht."Das aufmunternde "Junge Freunde, auf geht's" soll aktives Glaubensleben bewirken. Den Paten legte er ans Herz, bei dieser Gesinnung mitzuhelfen. Das Taufgelübde der damaligen Paten wurde von den Firmlingen selbst nachgeholt. Die Spendung des Sakraments erfolgte mit Handauflegen und Salbung mit Chrisam zur Herabrufung des Heiligen Geistes. Der Festgottesdienst wurde feierlich musikalisch umrahmt von der Gruppe Ichthys.