Vermischtes Weigendorf

03.03.2017

Haunritz. Früher gab es fast in jedem Dorf ein Wirtshaus. Heute werden sie immer seltener. Dass den Haunritzern ihr Mittelpunkt über 150 Jahre erhalten geblieben ist, dazu trug in fünfter Generation der Seniorwirt und Metzgermeister Georg Mayer bei. Er feierte in guter Verfassung den 75. Geburtstag.

Den Platz am Stammtisch gab er für diesen Tag auf. Im Gasthof "Zum Alten Fritz", den jetzt Sohn Rainer mit seiner Frau Katrin führt, riss der Strom der Gratulanten nicht ab. Der Jubilar begegnete ihnen mit seiner bekannt guten Laune und trockenem Humor. Den Anfang machte die große Familie mit Gattin Gunda , Sohn und Tochter, fünf Enkeln, Schwestern und der weiteren Verwandtschaft; es folgten der Weigendorfer Bürgermeister Reiner Pickel , Pfarrer Roland Klein , Vertreter der Tucher-Bräu als Lieferant seit mehr als 100 Jahren und der Metzger-Stammtisch.Der Alte Fritz ist Vereins- und teils auch Gründungslokal des Männergesangvereins, des Geflügelzuchtvereins, der Soldaten- und Reservistenkameradschaft sowie des 1. FCN-Fanclubs. Natürlich erfreuten die Sänger mit einem ausgiebigen Ständchen ihr aktives Mitglied und die Gäste. Der CSU-Ortsverband, die Feuerwehr, die SpVgg Weigendorf sowie der SV Hartmannshof sandten ebenfalls Abordnungen.