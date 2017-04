Vermischtes Weigendorf

10.04.2017

10.04.2017

Haunritz. Gleich zwei wichtige Ereignisse kamen in der Jahresversammlung der Soldaten- und Reservistenkameradschaft Haunritz-Högen zusammen. Sowohl die Vorbereitung der 140-Jahr-Feier als auch die Neuwahlen der Vorstandschaft brachte der Traditionsverein in trockene Tücher. Auf das Festwochenende 10./11. Juni arbeitet die bewährte Führung hin, aufgefrischt mit einem jungen 2. Vorsitzenden.

Bezirk trifft sich in Wörth

Festabend und Kirchgang

Im Vereinslokal Zum Alten Fritz blickte Vorsitzender Gerhard Windisch auf einige Veranstaltungen in Verbindung mit der SKK Weigendorf zurück. Die Reservisten fühlten sich mit Hartmannshof in der Kameradschaft Högenbachtal wohl. Einzelheiten zeigte der Bericht von Schriftführer Albert Grötsch auf. Er erwähnte die Fahrt in den Bayerischen Wald, den Kameradschaftsabend, die Feier zum Volkstrauertag sowie das Pokalschießen des Bayerischen Soldatenbunds. Die Kriegsgräbersammlung gehörte mit zu den festen Aufgaben.Kreisvorsitzender Horst Embacher dankte der Vorstandschaft für ihr Engagement seit vielen Jahren. Zum Jubiläum hielt er einige Tipps und Anregungen bereit. Er lud zur Bezirksversammlung am Samstag, 29. April, in Wörth/Donau ein."Ein Jubiläum soll gefeiert werden", ermunterte Bürgermeister Reiner Pickel. Dass die beiden Vereine in der Gemeinde bei schrumpfender Mitgliederzahl gemeinsame Aktionen auf die Beine stellen, begrüßte er. Für die Tradition des Volkstrauertags stellten die Soldatenkameradschaften eine wichtige Säule dar.Die Neuwahl brachte einige Änderungen. Während der Vorsitzende Gerhard Windisch eine weitere Amtszeit anhängt, fand sich mit Benjamin Heuchel ein junger Stellvertreter. Die Aufgaben des Schriftführers erledigt Gerhard Windisch für ein Jahr kommissarisch. Die Kasse blieb in Händen von Robert Haas, ebenso ihre Prüfung bei Siegfried Sörgel und Rudi Herrmann. Die Beisitzer Heinz Luber, Richard Schötz und Erwin Hartmann ergänzen die Vorstandschaft.Das Jubiläum nahm breiteren Raum ein. So wird am Samstag, 10. Juni, ein Festabend im Vereinslokal abgehalten. Am Sonntag, 11. Juni, folgt der Kirchgang. Ein Ehrenbesuch beim Denkmal im Kirchhof und die Anbringung einer Gedenktafel runden die Feier ab. Das Jahresprogramm enthält sonst die gewohnten Veranstaltungen. Als Ziele der Tagesfahrt sind am Samstag, 12. August, Staffelstein und Kulmbach ins Auge gefasst.