Vermischtes Weigendorf

20.02.2017

Högen. Seit zehn Jahren haben sie einen festen Wohnsitz in der Gemeinde Weigendorf, sind aber schon vor 45 Jahren hier gelandet: Die Eheleute Werner und Andrea Nickel feierten zeitgleich ihre goldene Hochzeit und den 70. Geburtstag von Werner.

Beide stammen aus der Gegend von Lichtenfels, lebten dort und pendelten in die Arbeit nach Nürnberg. Eine Mietwohnung in der Noris verkürzte die weiten Wege, bis die Familie durch Zufall von den Plänen für eine Wochenendsiedlung bei Högen hörte.1972 erwarb sie ein Grundstück dort. Der gelernte Elektriker baute darauf an den Wochenenden nach und nach einen Zweitwohnsitz. Die Stammwohnung behielten die Eheleute, so lange sie bei der Stadt Nürnberg arbeiteten. Seitdem sind sie geschätzte Einwohner mit Bindung an die Einheimischen durch den FCN-Fanclub.Bürgermeister Reiner Pickel gratulierte zum Ehejubiläum mit einem Präsentkorb. Die Tochter samt Mann, eine Schwester, zwei Brüder und die übrige Verwandtschaft feierten natürlich mit. Und zu den ehemaligen Sportkameraden beim AC Lichtenfels fuhr Werner für eine fröhliche Geburtstagsparty. Den Ringern dort fühlt er sich nach wie vor verbunden. Mit seiner Frau genießt er den Ruhestand in ihrem schönen Domizil mit Gartenpflege, Sport und geselligem Ortsleben.