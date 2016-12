Vermischtes Weigendorf

27.12.2016

27.12.2016

Die katholische Kirche war in dämmriges Licht getaucht, als die Schar des Kindergartens "HaWei" mit Betreuerinnen und Familien zum großen Krippenspiel erschienen.

Hartmannshof. Pfarrer Roland Klein freute sich über ein "volles Haus" und die richtige Einstimmung auf das Weihnachtsfest. In die Lieder waren Fürbitten, ein Gedicht der Hortkinder und Gebete eingestreut.Die Kinder zeigten in ihren Verkleidungen mit den dazugehörenden Texten das Geschehen mit dem Heiligen Paar, Jesus, den Engeln und den Hirten. Der Pfarrer erzählte von den damaligen Umständen bei der Geburt Jesu und verglich dies mit der heutigen Zeit. So war und ist der Friede in der Menschheit eine Botschaft, die mit Jesus kam. "Und sie ist heute genauso wichtig, daher sollen auch wir unseren Teil dazu leisten."