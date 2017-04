Vermischtes Weigendorf

Zum vierten Mal richtet Jürgen Haas sein Kulinarik-Fest im Sternwirt in Högen aus. Befreundete Köche tischen das auf, was man nicht alle Tage verspeist. Gebackene Blutwurstpraline auf Jakobsmuschel-Bananenragout mit Chili zum Beispiel. Oder Garnelen-Bratwurst.

Das Secreto vom Ibericoschwein zählt ebenso zu den kulinarischen Raritäten. Los geht's am Freitag, 28. April, um 19.30 Uhr in Högen, Einlass ist eine Stunde vorher. Auf was sich Jürgen Haas beim Kulinarik-Fest, für das es noch Karten beim Sternwirt (09663/425) gibt, am meisten freut, verrät er im Interview.Jürgen Haas: Die Idee, die dahinter steckt, ist, mit befreundeten Köchen zu kochen, mit ihnen und den Gästen einen schönen Abend zu verbringen. Als wir 2013 das erste Kulinarik-Fest ausrichteten, war es gleich ausgebucht. Damals kochten mit mir befreundete Köche, die mich in meiner Lehrzeit und im Arbeitsleben begleitet haben. Heute sind es teilweise wieder Freunde von den Freunden, die bei uns kochen. Heuer ist das Kulinarik-Fest ein bisschen unter dem Thema Superfood und Powerfood angelegt, dazu gehören Quinoa, Chiasamen und Bulgur. Außerdem bieten wir Mozzarella-Verkostung der Biokäserei Wohlfahrt aus Weißenberg, Coffee-Tasting mit Tommy Hoppe von der Bavarian Roasting Company und Edelbierverkostung von Biersommelier Helmut Ell und Ivan Nikoloski.Das ist eigentlich relativ einfach, zumal die Köche ja dadurch auch die Gelegenheit haben, sich zu präsentieren. Jeder Koch bringt seine eigenen Lieblingsgerichte mit. Nehmen wir Sternekoch Wolfgang Müller, er ist gelernter Metzger, hat dann Koch gelernt und sich zwei Sterne erkocht. Ein Faible für das Wursten hat er immer noch, also bereitet er eine Garnelen-Kalbsbratwurst zu.Es gibt vieles, auf das ich gespannt bin. Dazu gehört natürlich die Garnelen-Kalbsbratwurst. Ich persönlich habe noch nie Ibericoschwein probiert, deshalb freue ich mich auf das Secreto davon. Und natürlich auf das Oberpfalz-Beef-Flanksteak aus dem Smoker, das wir von Johannes Lotter beziehen. Besonders aber freut es mich, dass Sternekoch Wolfgang Müller zu uns nach Högen kommt. Ich habe ihn kennengelernt bei Ludwig Maurer, dessen Kulinarik-Feste mit 900 bis 1400 Gästen so was wie die Rolling Stones unter diesen Events sind. Bei einem Bierchen habe ich ihn gefragt, ob er zu uns kommt - und jetzt ist er da.Weitere Informationen zum Kulinarik-Fest: www.landhotel-sternwirt.de