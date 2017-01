Vermischtes Weigendorf

Mit zwei jungen Kommandanten packt die FFW Weigendorf künftige Aufgaben an. Auch für Schriftführer und Jugendwart waren Nachwahlen erforderlich. Die Posten gingen in junge Hände. Die Bilanz 2016 in der Jahresversammlung zeigte die Bedeutung der Wehr für Hilfe und Vereinsleben.

Dem Feuerwehrverein steht Jürgen Haas vor; dieser ließ der Begrüßung in der übervollen "Krone" seinen Bericht folgen. Der rührige Verein wartet mit festen Veranstaltungen wie Schafkopfturnier, Dorffest, Zweitage- und Aktivenfahrt auf. Diese gibt es auch 2017, ergänzt um zwei Fest-Teilnahmen.Die Dienstversammlung eröffnete Bürgermeister Reiner Pickel mit dem Dank an die Wehrleute für Einsätze und Schulungen. Die Hilfeleistungen seien für die Gemeinde sehr wichtig. Im ausführlichen Bericht des kommissarischen Kommandanten Claus Gerstacker wurden 14 Übungen aufgeführt. Die Lehrgänge für Atemschutzträger mit vier Teilnehmern, die achtwöchige MTA-Schulung mit drei und der CSA-Lehrgang ebenfalls mit drei Aktiven erhöhte die Bereitschaft in den Spezialgebieten. Besonders die Atemschutzträger wurden intensiv geschult. Bei den Einsätzen dominierte mit 25 die technische Hilfe, dazu kamen drei Brände. Gerstackers Dank galt allen, die mitgemacht und sich bewährt hatten.Jugendwart Fabian Pickel betreute sechs Nachwuchskräfte, die sich mit zwölf Übungen, Schulungen und Wissenstest auf die Wehr vorbereiteten. Er war auch für die Atemschutzträger verantwortlich, die mit eigenen Übungen ihre Kenntnisse erweiterten. Die Ausrüstung der Wehr hat sich mit dem neuen Mannschaftstransportwagen (MTW) erweitert. Dieser war notwendig, da das 26 Jahre alte Fahrzeug nicht mehr den Anforderungen entsprach. Dafür dankte der Kommandant der Gemeinde.Zu den Beförderungen stießen die Kreisbrandmeister (KBM) Christian Meyer, Kreisbrandinspektor Peter Deiml und Kreisbrandrat Fredi Weiß hinzu, Sie gratulierten den Anwärtern Sarah und Claudia Donhauser, Matthias Stoll, Simon Ertel und Maximilian Hoffmann zu Feuerwehrfrau beziehungsweise -mann sowie Andrash Pal zum Hauptfeuerwehrmann. Beim Ausblick auf 2017 bat Gerstacker um guten Besuch von Übungen und Lehrgängen (MTA). Sein Dank galt allen Wehrleuten und Helfern für die Unterstützung seiner Arbeit. Diese endete damit.Für den Kreisverband dankte KBM Meyer allen Aktiven für ihre Bereitschaft zum Ehrenamt. Durch die B 14 mit ihrem Verkehrsaufkommen sei die Wehr mit der Beseitigung vieler Ölpfützen beschäftigt gewesen. Die technische Hilfe ist auch im Kreisgebiet das überwiegende Tätigkeitsfeld. Bürgermeister Reiner Pickel sprach mit einem Präsent sein Lob für die Wehrführung aus.Danach kürten die Aktiven Fabian Pickel zum Kommandanten und Dirk Kreuter zum Stellvertreter. Da beide ihre bisherigen Ämter nicht mehr ausüben können, wurde als neue Schriftführerin Katja Grötsch und als Jugendwart Kevin Seibt gewählt. Ebenso wurden als Vertrauensleute für Weigendorf Johannes Grötsch, für Oed Claus Gerstacker und für Ernhüll Simon Ertel bestimmt. Berufen wurden als Schlauchwarte Maximilian Hoffmann und Marcel Elmrich. Zehn Jahre als aktive Wehrleute haben Andrash Pal, Marcus Lindner und Fabian Pickel hinter sich. Sie erhielten dafür die Ehrenurkunde. Mit einer Belobigung für herausragende Leistungen wurde Claudia Donhauser mit Urkunde und Präsent belohnt. In der Aussprache bat Roland Schmidt um die Benachrichtigung älterer Mitglieder bei Veranstaltungen. Dies wurde zugesagt. Den Wehrleuten steht die mit etlichen Vorteilen versehene Ehrenamtskarte des Landkreises zu; sie ist über Gemeinde oder Wehr zu beantragen.