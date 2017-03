Vermischtes Weigendorf

12.03.2017

10

0 12.03.201710

Man sieht ihn immer noch unterwegs zwischen Haus und Werkstatt oder draußen in freier Natur: Der rüstige Paul Maul mit seinen jetzt 85 Jahren kann ohne Arbeit und seine geliebte Jägerei nicht sein. Als gelernter Zimmermann versteht er sein Handwerk, das er gern in den Dienst seiner Jägerfreunde für deren Bedarf stellt.

So gingen am Geburtstag viele Waidmänner, an der Spitze die Kreisvorsitzende Lore Kaiser , beim Jubilar ein und aus. Am großen Küchentisch nahmen auch die Vertreter der Gesangvereine aus Oed, Ernhüll und Högen Platz; neben ihnen die Gratulanten der SpVgg, Feuerwehr und des Gartenbauvereins. Die Gemeinde verdankt dem Paul auch etliche Schöpfungen wie die Einfassungen der Begrüßungs- und Wandertafeln oder Bushäuschen. Bürgermeister Reiner Pickel dankte für dieses ehrenamtliche Engagement mit einem Präsent. Auch Etzelwangs Pfarrer Markus Vedder war erstaunt über diese Rührigkeit bis ins hohe Alter.Dem Familienoberhaupt gratulierten Frau Gunda , drei Söhne mit Gattinnen und sechs Enkeln und die weitere Verwandtschaft aus dem Niederrichter Adelbauernhof. Dem Jubilar bleibt zu wünschen, dass er in den umliegenden Revieren noch lange nach dem Rechten schauen und das Wild betreuen kann.