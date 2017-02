Vermischtes Weigendorf

21.02.2017

Elitär, abgehoben, steif: Benedikt Faust weiß, dass die Sterneküche nicht den besten Ruf hat. Dass es auch anders geht, stellte der Franke beim Sternwirt in Högen unter Beweis. Indem er Spezialitäten seiner Heimat mal ganz anders interpretierte.

Spiel mit Konsistenzen

Drei Gäste mit viel Mut

Die Kombi macht's Waller und Blutwurst, süße Marmelade aus Blaukraut als Bestandteil des Desserts: Wer nur die Menü-Karte studierte, hatte den Eindruck, Küchenchef Benedikt Faust lebe eine sadistische Ader aus - rein kulinarisch natürlich. Der Sternekoch aus Würzburg hatte die Gäste gebeten, "ohne Erwartungshaltung" an die einzelnen Gänge ranzugehen. Wer diesen Rat beherzigte und sich einließ, der erlebte eine bodenständige fränkische Küche, die jedoch wirklich mal anders serviert wurde. (san)

Högen. Freitagabend, kurz nach 23 Uhr. Benedikt Faust, Küchenchef im "Kuno 1408", einem Feinschmeckerlokal in Würzburg und mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet, und Sternwirt Jürgen Haas sind tiefenentspannt. Fünf der sechs Gänge sind serviert, die 80 Gäste haben sich auf ein Experiment eingelassen: Bodenständiges aus Franken, jedoch mal ganz anders.Allein das Amuse-Gueule, im Dialekt Magentratzerl genannt, machte zu Beginn des kulinarischen Abends "Sternekoch trifft Sternwirt" in Högen Appetit auf all das, was noch kommen sollte: Waldpilzschmand-Hörnchen. Deftig-fränkisch (und da unterscheidet sich der Nachbar nunmal nicht allzu sehr von der Oberpfälzer Küche) ging es weiter mit dem zweiten Gang: Schweinebauch, veredelt mit einer Sauerrahm-Majoran-Creme und geeistem süßen Senf.Faust kombinierte ungewöhnlich, zum Beispiel Zander und Blutwurst oder Blaukraut-Marmelade als süße Komponente fürs Dessert, spielte mit unterschiedlichen Konsistenzen oder setzte dem gegarten Schweinebrauch ein Nockerl vom geeisten süßen Senf entgegen. Und manchmal machte eben das Detail den kleinen, aber feinen Unterschied: Kaninchenfilet, gegart wie ein Kassler, und lauwarm serviert. Oder eben Kürbiskern-Eis als Topping für den Nachtisch. Dass Benedikt Faust Spaß an seiner Arbeit hat, war sofort spürbar.Wer wollte, durfte dem Sternekoch Benedikt Faust, dem Sternwirt Jürgen Haas und dem Serviceteam beim Live-Cooking über die Schultern schauen. Drei Gäste waren besonders mutig: Sie ließen sich von Faust einbinden und beteiligten sich beim Anrichten. Nach dem fünften Gang konnten Faust und Haas durchschnaufen, die 80 Leute hatten einen schönen Abend erlebt, an dem neben der Kulinarik die Musik der Neumüller Buam, die Weine (natürlich aus Franken), die Gerhard Köpplinger vom Weingut Gebrüder Geiger jun. vorstellte, und die Candle-Light-Atmosphäre beigetragen haben.Als letzter Akt stand nun nur noch das Dessert an, für recht viel mehr wäre im Magen kaum noch Platz gewesen. Super zufrieden waren sowohl Faust als auch Haas. Beide freuten sich über das geglückte Experiment "Fränkisch & Anders". Der Applaus gab den beiden Koch-Profis recht. Die Gäste erlebten eine fränkische Kulinarik, die den Oberpfälzern nicht fremd ist. Sie lernten, dass eine Sterne-Küche nicht zwangsläufig steif sein muss, sondern durchaus geerdet sein kann.