Vermischtes Weigendorf

22.12.2016

22.12.2016

Högen. Eine doppelte Adventsfeier hat Vorteile: Es gibt mehr Beiträge zur Besinnung und Unterhaltung - und die Mitglieder müssen nur auf eine Veranstaltung gehen. So geschehen beim Männergesangverein (MGV) sowie Obst- und Gartenbauverein (OGV) in Högen. Der Lohn war ein gut gefüllter Saal als Rahmen für einige Ehrungen.

Wie gewohnt, griff Gerhart Neubauer kräftig in die Tasten des Klaviers, um mit einer Weihnachtslied-Variation den Abend zu eröffnen. Er winkte dann als Dirigent seinen Chor vom MGV vor die Tischreihen, um das Christfest mit zwei Liedern anzukündigen. Vorsitzender Hans-Werner Haas sprach die Lichter an, die das Jesuskind in die Welt gebracht hat. Für den OGV wünschte Birgit Schmidt einige schöne Stunden. Pfarrer Markus Vedder erinnerte an die stille Adventszeit, die nach dem herbstlichen Dunkel zum Licht führt, das in den Herzen aufleuchten soll.Ein Gedicht steuerte Altbürgermeister Georg Schmid in Vertretung seines verhinderten Nachfolgers Reiner Pickel bei. Lustig und nachdenklich zugleich war die Geschichte von Birgit Schmidt über eine vom Christkind erbetene Gabe, die das Finanzamt falsch verstand. Erheiternde Zwiegespräche oder die Klage einer stressgeplagten Hausfrau trugen ebenfalls zur Unterhaltung bei.Nachdem der Männerchor weitere Advents- und Volksweisen gesungen hatte, wurden aus seiner Mitte einige Jubilare geehrt. Seit 25 Jahren gehören Peter und Reiner Herrmann dem MGV an, wobei sie seit vielen Jahren auch aktiv mitsingen. Die Dankesurkunde dafür war ihr Lohn. Als passive Mitglieder für die gleiche Zeit erhielten Walter Schramm und Harald Pirner ebenfalls Dankesurkunden. Danach wurde Kaffee und Kuchen oder Plätzchen serviert. Die angebotenen Lose für eine große Tombola waren rasch verkauft. Örtliche Sponsoren hatte schöne Sachpreise dazu beigesteuert.