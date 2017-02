Freizeit Weiherhammer

19.02.2017

2

0 19.02.2017

15 Jahre lang ist Kaltenbrunn eine Faschingsmuffel-Hochburg. Und jetzt: Als hätten die Fans nur auf den Startschuss gewartet. Der ausgelöste Festalarm zeigt ungeahnte Wirkung.

Fantasievolle Vielfalt

Bunter Musikmix

Kaltenbrunn. Die Initiative der Vereinsgemeinschaft (VGM) wurde am Samstag mit einem zum Bersten vollen Kurz-Saal belohnt. Trotz zwei zusätzlicher Tischreihen: Wer um 19 Uhr kam, dem blieb nur noch die Wirtsstube oder die Bar. Offensichtlich hatten die Organisatoren ein glückliches Händchen mit dem Timing, denn auch aus dem Umkreis kamen etliche Gäste.Ein Augenschmaus waren die Kohlberger Prinzen- und Jugendgarden. Mit dem beifallumrauschten Gardemarsch, den Showtänzen "Fire & Ice sowie "Heaven &Hell" heizten die Mädchen die Stimmung zu "Kohlberg-Kaltenbrunn-Helau"-Rufen an. Kaum jemand, der nicht kostümiert kam, es herrschte eine noch nie da gewesene fantasievolle Vielfalt. Neben Paradiesvögeln, Draculas, Schlümpfen, Gladiatoren, Hippies, Clown, Teufel, Charleston und Mafiosi vergnügten sich auch Marilyn Monroe, Super Mario, Luigi und Toad, Vampire, die Panzerknackerbande, Elvis Presley, Mary Poppins und Angus Young.Sogar das Rotkäppchen schaute vorbei. US-Präsident Donald Trump sah sich aus Guantanamo ausgebrochenen Häftlingen gegenüber. Zudem hatte er nicht mit mexikanischen Demonstranten gerechnet. Ein Polizistenpaar sorgte für die Sicherheit der rund 200 Faschingsfreaks.Spannung herrschte vor dem angekündigten Überraschungsauftritt. Wer hinter den zehn jungen Frauen steckte, die als Kaltenbrunner Strumpfhalter-Garde zum "Conquest of Paradise" einzogen, darüber konnte man nur rätseln. Die Gruppe begeisterte durch Synchronität beim Strumpfhosentanz und "Hulapalu" von Gabalier und durfte erst nach einer frenetisch geforderten Zugabe ("Haberfeldtreiber") abtreten.Für weitere Hingucker sorgten die Fußballer Christian und Stefan Bauer, Christoph Liedl, Markus Tafelmeyer und Jonas Trisl als Gesangsstar Heike Schäfer, als sie die "Glocken von Rom" nach Kaltenbrunn holten. Dann flogen die Kutten in die Ecke, und die Herren tanzten nun leichtbekleidet. Das Publikum tobte bis nach der Zugabe.Alleinunterhalter Sepp Schediwy aus Schwandorf ersetzte eine Band und verstand es, das Partyvolk mit einem bunten Musikmix bis 4 Uhr in Stimmung zu halten. "Ein Super-Marktfasching, der förmlich nach einer Neuauflage schreit", strahlte VGM-Vorsitzender Andy Malzer.