Freizeit Weiherhammer

16.02.2017

16.02.2017

Kaltenbrunn. Festalarm - der Faschingsball kehrt nach 15 -jähriger Pause zurück. Die närrische Sause geht am Samstag, 18. Februar, in Kaltenbrunn über die Bühne. Die Vereinsgemeinschaft (VGM) ist es, die zum Marktfasching einlädt und alle Narren aufruft, in bester Laune zu feiern. Einlass ist im Kurzsaal ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr.

Für einen Beitrag von zwei Euro wird den Gästen einiges geboten: Stimmungs- und Tanzmusik durch Sepp Schediwy, Einlagen der Fußballer und der Kohlberger Prinzengarde sowie ein Überraschungsauftritt. Als Unterlagen für scharfe Sachen in der Bar kredenzt die Wirtin "Mare" Schnitzel, Schaschlik, Gulaschsuppe und Bratwürste.