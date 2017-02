Freizeit Weiherhammer

Der Männergesangverein (MGV) "Liederkranz" hat zum 90-jährigen Bestehen nur einen Wunsch: Nachwuchs, um das hohe Niveau zu halten. Willkommen sind auch Fördermitglieder. Die Führungsspitze bleibt unverändert.

Nur 20 Aktive

Ehrungen

Gerade wegen des anstehenden Jubiläums hatte Vorsitzender Robert Kohl seine 2015 gemachte Ankündigung revidiert und dem MGV eine Führungskrise erspart. Die Generalversammlung honorierte dies am Samstag mit einstimmiger Bestätigung bis 2019, auch für Stellvertreter Edwald Biller, Schriftführer Herbert Koch und Kassier Konrad Bogner. Beisitzer sind Werner Alisch (neu), Siegfried Schreyer und Alfred Liedl. Letzterer prüft mit Hans Kellermann die Kasse. Notenwart bleibt Edi Müller. Die Fahnenabordnung wird in nächster Sitzung besetzt.Kohl bedauerte trotz seiner insgesamt positiven Bilanz, dass sich die Voraussetzungen im Chor nicht verbessert hätten. Gerade im letzten Halbjahr wurde die Gemeinschaft durch verschiedene Umstände geschwächt. Eindringlich rief der MGV-Chef alle zur Mitarbeit und Werbung neuer Sänger auf. "Denn nur so ist der Fortbestand gewährleistet." Nach einem Austritt und vier Sterbefällen zählt der Verein 140 Mitglieder, 20 sind noch aktiv. Bei dieser Stärke werde es aber problematisch, wenn eine Stimme nicht vollbesetzt sei. In 40 Proben - alle besuchten Konrad Bogner, Siegfried Schreyer, Werner Alisch - wurde der Grundstein für die Auftritte gelegt. Höhepunkt war das 9. Herbstfest der Musik. In Eschenbach konnte der Chor ebenfalls Pluspunkte sammeln. Allein diese beiden Veranstaltungen hätten gezeigt, was Zusammenhalt und Konzentration bewirken können, bemerkte Kohl. "Diese Auftritte wären in dieser Güte ohne Dirigentin Riita Michelson nicht möglich. Unbeirrbar in ihrer Leitung ist sie die Garantin, dass die Formation immer zum Maximum auflief", unterstrich Kohl. Er dankte auch allen, die sich für das Wohl des MGV engagiert haben.Die Geselligkeit wurde gepflegt bei Zoiglwanderung, Sommerfest, Ausflug und Gansessen. Gefragt war der Männerchor auch bei fünf örtlichen Anlässen. Eine "Riesen-Baustelle" nannte Kohl die Satzung von 1997. Wichtigste Änderung: Mitglieder, die unter Betreuung stehen oder im Pflegeheim sind, werden auf Antrag beitragsfrei gestellt. Eine stabile Finanzlage meldete Konrad Bogner.Bürgermeister Ludwig Biller dankte für die erneute Übernahme im Traditions- und Kulturverein. "Bleibt bei der Stange, auch die Gemeinde braucht euch", lautete sein Appell im Hinblick auf die Feier "300 Jahre Weiherhammer". "Chorgesang ist Freude und Gemeinschaft, ein Gewinn für einen selbst und für die anderen." Mit diesen Worten wünschte der Vorsitzende des Sängerkreises Nordoberpfalz, Georg Ebenhöch, auch im Namen von Jutta Schwab von der Sängergruppe Weiden viele neue Chormitglieder. Als Highlight kündigte Kohl das Konzert des Nürnberger Profiensembles "Die Choristen" am 2. April in der Pfarrkirche an. Am 6. Mai feiert der "Liederkranz" mit den Chören Mantel und Eschenbach das 90-jährige Bestehen.Viele ehemalige Aktive waren unter den Geehrten, die fast alle entschuldigt fehlten. 25 Jahre: Michael Reber, 40 Jahre Alfons Hoffmann, Karl Braun, Michael Hasler. Seit 60 Jahren ist Ehrenchorleiter Karl-Heinz Kohl dabei, seit 65 Jahren Karl Zwiebler, Gisela Witt, Johann Gräf, Alfons Glaser. Zu Ehrenmitgliedern wurden aufgrund ihrer Verdienste Helmut Michl und Konrad Bogner ernannt.