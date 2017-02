Freizeit Weiherhammer

14.02.2017

14.02.2017

Mit Projekten will die Sängergruppe Weiden im Sängerkreis Nord-Oberpfalz dem Nachwuchsproblem entgegenwirken, damit der notwendige Generationswechsel Einzug halten kann. Die Tagung am Samstag im TSG-Sportheim war eine Reverenz an den MGV "Liederkranz", der 90-Jähriges feiert.

"Mir liegt ja schon immer die Förderung der Jugend am Herzen. Nachdem wir seit Dezember wieder eine eigenständige Chorjugend im Sängerkreis haben, gilt es, diese verstärkt in die Sängergruppe Weiden einzubinden", betonte Vorsitzender Gerhard Huber. Gruppenchorleiter Richard Waldmann bat, die Leiter der Kirchen-Kinderchöre anzusprechen, um eine gewisse Basis zu bekommen. "Ich rechne mit euerer Unterstützung."Waldmann plädierte für die Fortsetzung des Kindertags am 1. April im Parksteiner Landrichterschloss. Dabei gehe es um die Erarbeitung eines Musicals. Ziel seien Aufführungen an mehreren Orten. Als weiteres Anliegen präsentierte Waldmann das Gruppenkonzert am 25. Juni im Kloster Speinshart. Der Dirigent plädierte für eine langfristige Etablierung dieses Termins, "denn es gibt kein besseres Podium." Einige Zusagen lägen bereits vor. Die erste von voraussichtlich sechs Proben ist am 7. März.Waldmann warb ferner für das Chorleitertreffen am 22. April in Pressath. Dort sind vom 4. bis 9. Juli bei "seinem" St.-Georgs-Chor zum 25-jährigen Jubiläum Konzert, Matinee und Offenes Singen sowie ein Auftritt eines Chors aus Lettland im Programm. Anmeldeschluss für das Chorfest des FSB vom 7. bis 9. Juli in Coburg ist am 28. Februar. Über einen positiven Abschluss informierte Schatzmeister Werner Alisch.Das Nachwuchsproblem beherrschte die abschließende Diskussion. Robert Kohl vom Gastgeber hatte die Vereine begrüßt und auf das Kirchenkonzert der "Choristen" aus Nürnberg am 2. April als Beitrag zu "300 Jahre Weiherhammer" hingewiesen.