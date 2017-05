Kultur Weiherhammer

10.05.2017

Schwungvoll und mitreißend - bei diesem emotionalen Konzert stimmte alles. "Sound of Joy" zaubert musikalische Frühlingsgefühle in das in lichtblau getauchte Gotteshaus, die außerhalb so gar nicht aufkommen wollten.

Kaltenbrunn. Im Zusammenspiel zwischen Chor, Blechbläsern und Band zeigten die etwa 70 Mitwirkenden am Sonntag ihre wahren virtuosen Stärken und die Fähigkeit zum klanggewordenen Gebet. Diese gut 90 Minuten regten zum Nachdenken über das eigene Leben an."Sound of Joy" von der Hersbrucker Selnecker-Kantorei hat an Qualität noch hinzugewonnen und ist deshalb auf mehreren Kontinenten gefragt. Der Chor, dem Solistinnen und Solisten Glanzlichter aufsetzten, sang fast gänzlich frei, ohne Noten lesen zu müssen. Das jüngste Mitglied Michi Fritsch ist 12 Jahre alt, das älteste mit 62 der Chef.Initiator Pfarrer Matthias Weih stimmte mit der Tageslosung aus Psalm 71 ein und lobte die Helfer. Kraftvoll begann das Fröhlichkeit ausstrahlende Gospel-Ensemble mit "Lift of your voice". Dekanats- und Stadtkantor Karl Schmidt trieb Sänger sowie Bläser und Band mit einer guten Portion fränkischem Humor im wahrsten Sinne des Wortes in höchste Höhen.So brandete schon nach jedem Stück Beifall auf. "Worthy to be praised" und "No Rocks a-cryn" bildeten einen flammenden Lobpreis auf die Größe des Schöpfers. Vom Dirigenten motiviert stimmte das Publikum jeweils in den Refrain ein, "How great is our God", und erntete dafür Gegenapplaus. Mal temperamentvoll, mal getragen und tänzerisch mit kräftigem Schlussakkord präsentierte sich die elfköpfige Bläsergruppe. Die Zuhörer wippten zu "Jericho", bei Michael Schütz' "Punching ball ride", der Pop Serenade und "One more dance".Mahnend machte der Chor auf die Endzeit aufmerksam: Lasst eure Lampen brennen. Die Zeit rückt näher, in der der Herr wiederkommen wird." "Welcome Home" erinnerte an das vermisste Kind, das zu lange weg war. Mutmachern glich "Son of a preacher man" (... der mir sagen konnte, das alles gut wird) und "You raise me up" (Wenn ich am Boden liege, warte ich in der Stille, bis du kommst, Herr, und an meinen Schultern ruhst). Beschwörend erklangen "An't judgin'no man (Ich fälle kein Urteil über meine Mitmenschen, das überlasse ich dem Herrn), "Steal away" und das die Angst nehmende auf Gott vertrauende "Wade in the water". Am Höhepunkt stand der von rhythmischem Klatschen der Besucher begleitete Gospel Travelin: Bring doch alle deine Sorgen zu Gott. Du hast keinen zweiten Freund wie ihn. Für ihre Standing Ovations bekam das begeisterte Publikum drei Zugaben. Bärbel Mohr aus Freihung tat dies danach mit einem Juchzer kund. "Es war die Verpflegung mit Sekt, drum war'n ma so guad", meinte der Dirigent.