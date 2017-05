Kultur Weiherhammer

01.05.2017

37

0 01.05.201737

Zum zehnten Mal singt der Teeniechor Schirmitz für die Stiftung "Engel für Kinder" und zum zehnten Mal ist das Innovision Center der BHS proppenvoll.

Sommer beschworen

Gut 600 Zuhörer

Antonia Vogl moderierte diesmal im Stil eine Stewardess, denn der Teeniechor nahm die Zuhörer mit auf eine Reise in andere Länder, andere Zeiten und manchmal sogar in eine andere Welt. Die Tour begann in Afrika mit "Baba Yetu", einem gesungenen "Vater Unser" auf Suaheli.Ein Lieblingslied des Teeniechors aus dem Gospel-Genre ist "Order my Steps". Bei "Testify to Love" schworen die Sänger, "So lange ich lebe, werde ich Liebe bezeugen" und beendeten den Song mit einem überzeugendem "Love". Die Zuhörer lauschten in "Totos" Africa" einem tropischen Gewitter, das die Sänger durch Fingerschnipsen, Schenkelklopfen und einem Sprung gekonnt nachahmten. Beim "Rama-Lama-Ding-Dong" hatten manche Konzertbesucher kleinere Schwierigkeiten, den Text zu meistern, den Sängern gelang das mühelos.Obwohl draußen ein eisiger Wind durch die Bäume fegte, beschwor der Chor: "Jetzt ist Sommer". Nach "Junimond" und "Don't" stop me now" ging es in die Pause. Es gab Cocktails von "Black & White", Gebäck von der Bäckerei Götz und Salate der Metzgerei Braun. Alle Einnahmen kamen der Stiftung zugute, die nach der Pause Stiftungsrat Lars Engel vorstellte. "Alle Kinder dieser Welt sollten die gleichen Lebenschancen und Entwicklungsmöglichkeiten haben - egal wo sie leben", so das Credo. Das wird nicht zu schaffen sein. Aber die Stiftung sorgt in Laos dafür, dass zumindest Kinder an zwei Grund- und einer Mittelschule beste Zukunftschancen haben. Engel dankte dem Teeniechor für sein mittlerweile zehnjährige Engagement. Die Konzerte hätten bislang 20 000 Euro Spenden eingebracht.Engel, ein großerer Förderer des Jugendchors, versprach, mit der gleichen Summe, die von den Konzertbesuchern für die Stiftung gespendet werde, persönlich den Teeniechor zu unterstützen. Auf so eine Ankündigung passte der Song der Spider-Murphy-Gang, "Sch'Bum - 's Leben is wiar a Traum". Ein Klassiker der jüngeren Musikgeschichte war "Beautiful day" mit Solist Michael Ziegler. Ein Höhepunkt war das Solo von Tine Steinhauser, "Let it go" von James Bay - nur mit Gitarrenbegleitung. Ebenfalls als Solisten glänzten Stefan Schneidhuber, Thomas Ziegler, Lorenz Gollwitzer und zum ersten Mal Maximilian Janner.Nach verschiedenen Pop-Songs waren die Konzertbesucher auch der Meinung: "So soll es bleiben". Emilie Schiessl trat als Rapperin bei "Lips are moving" in Aktion und beim Rock-'n'-Roll-Medley kam Bewegung in die Zuschauerreihen. Zum Abschluss erklang "Angels", fast schon die Hymne der Teeniechor-Konzerte im Innovision Center. "Da fühle ich mich immer wie Udo Jürgens, wenn ich mich mit meinem weißen Handtuch ans Piano setze, um das Lied für euch zu spielen, schmunzelte Chorleiter Wolfgang Ziegler und stellte seine Truppe vor. Dazu zählen auch Jenny Meinke am Piano, Flo Bösl an der Gitarre und Werner Riedel am Schlagzeug sowie seine Frau Sieglinde an der Querflöte. Das Mischpult bediente Andreas Pöppel. Ziegler dankte der Familie Engel für die Unterstützung des Chors. Stehende Ovationen der gut 600 Zuhörer waren nach über zwei Stunden der Lohn für die etwa 50 Sänger. Und auch die Spendenboxen für die Stiftung füllten sich.