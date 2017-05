Politik Weiherhammer

03.05.2017

Der Durchgangsverkehr hat sich seit Eröffnung der Umgehung NEW 21 neu auf ein erfreulich erträgliches Maß reduziert. Jetzt tut sich ein anderes Problem auf.

Zweites Zone-30-Schild

Die Anwohner speziell im Bereich Dürrer Schlag/Bildbaum leiden seit Jahren unter zunehmender Verkehrsbelastung. Sie fordern deshalb neue Zufahrten ins große Siedlungsgebiet. Konrad Wittmann hat als Betroffener bereits Unterschriften gesammelt, um der Forderung Nachdruck zu verleihen, erklärt er im Interview. Bereits Mitte der 70er Jahre sind mit Ausweisung des ersten Baugebiets an der Kreisstraße nach Mantel die ersten Häuser "Am Bildbaum" entstanden. Da herrschte noch Ruhe. Dann folgte aufgrund der Nachfrage ein Bauabschnitt nach dem anderen und immer mehr Verkehr.Konrad Wittmann: Obwohl sich die Siedlungsstraßen immer weiter entwickelt haben, wurde eine zusätzlich nötige Anbindung von der nordwestlichen Seite her nie ins Auge gefasst. Von fünf Autos, die von der früheren Kreis- zur inzwischen abgestuften Gemeindeverbindungsstraße in die Jägerstraße abbiegen, fahren vier in den Dürren Schlag. Das sind pro Tag mehr als 1000 Fahrzeuge. Die einzige weitere Zufahrt zum riesigen Baugebiet über die Röthenbachstraße wird kaum genutzt. Im Sommer wie Winter schlafen wir bei geschlossenem Fenster. Auch Fernsehen ist nur so möglich. Auf der Terrasse ist es wie an einer Autobahn-Raststätte.Wittmann: Da sich der Zustand schon früh abzeichnete, hat die Gemeindeverwaltung dem Vorschlag der Anwohner mit der Einrichtung einer Tempo-30-Zone Rechnung getragen. Weil jedoch eine zumindest punktuelle Überwachung zur Einhaltung der Geschwindigkeiten nicht erfolgte, zeigte diese keine Verbesserung. Im Gegenteil: Die Masse bleibt.Wittmann: Die billigste Variante wäre eine Anbindung der Lindenstraße an die Gemeindeverbindungsstraße. Eine weitere Möglichkeit sehe ich im Ausbau des Roten Wegs. Aber der dürfte kaum in Frage kommen, denn hier müssten sich laut Bürgermeister die Anlieger an den Kosten beteiligen. Deshalb schwebt mir ein verkehrsberuhigter Bereich von der Einmündung Jägerstraße/Dürrer Schlag bis zur Kreuzung Buchenstraße/Dürrer Schlag vor. Das gesamte Wohngebiet westlich der Hubertusstraße ist bereits auf 30 km/h beschränkt. Aber da hält sich doch keiner dran. Den meisten Fahrern ist offensichtlich nicht bewusst, dass das Schild Zone 30 bis zum Schild Ende der Zone 30 gilt. Uns entlasten bloß neue Zufahrten, damit die Leute da reinfahren können, wo sie wohnen.Wittmann: Einerseits begrüßen auch wir das Wachstum des Industriestandorts. Dabei sollte man aber die Zufahrten nicht vergessen. Dem Rathauschef und Gemeinderat ist das Problem bekannt. Nun hoffen wir, dass den Worten auch Taten folgen.Kaltenbrunn. "Es muss etwas geschehen, denn für uns Anlieger sind Lärm- und Abgasbelastung nicht mehr zu ertragen. Besonders extrem ist der Verkehr vor Schul- und Arbeitsbeginn sowie nach Arbeitsschluss", sagt Lothar Kraus. Bezeichnend sei die Aussage eines bei ihm tätigen Handwerkers: "Bei enk gäihts ja zua wia am Stachus". Waltraud und Georg Lippert sind sich einig: "Motorräder und Quads sind ganz schlimm, weil sie den Lärmpegel noch steigern." "Junge Autofahrer rasen durch. Wenn wir nicht aufpassen würden, es würde jeden Tag scheppern", klagt Anni Wirner. Die Rechts- vor-Links-Regelung werde vielfach ignoriert. Viele meinten, das Schild Zone 30 gelte nur für die Jägerstraße geradeaus. Deshalb sollte auf jeden Fall ein zweites in die Straße Dürrer Schlag, schlägt Wirner vor.Zur Erinnerung: In der Gemeinderatssitzung am 11. April hatte Bürgermeister Ludwig Biller den Antrag eines Bürgers zu dieser Angelegenheit in den nichtöffentlichen Teil verwiesen. "Seit Freitag, 21.April, läuft über 14 Tage eine Zählung per Geschwindigkeitsmesser an der Einfahrt Dürrer Schlag. Weil eine weitere Zu- beziehungsweise Einfahrt ins Wohngebiet im Bebauungsplan nicht vorgesehen ist, müsste dieser dementsprechend geändert werden", erklärte Biller auf Anfrage. Er schlägt eine Prüfung durch einen Verkehrssachverständigen vor. "Erst dann können wir eine Entscheidung fällen."