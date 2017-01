Sport Weiherhammer

Mantel/Weiherhammer. Am ersten Spieltag der 2. Faustball-Bundesliga im neuen Jahr feierten die Damen der TSG Mantel-Weiherhammer einen wichtigen 3:2-Sieg gegen den mitgefährdeten TSV Staffelstein. Obwohl sie das zweite Match gegen den Gastgeber und momentanen Tabellenzweiten TV Stammheim mit 0:3 verloren, kletterten sie auf den vorletzten Tabellenplatz.

Am Sonntag waren die Damen der TSG Mantel-Weiherhammer zu Gast beim TV Stammheim. Im ersten Spiel gegen den Gastgeber starteten sie gut und machten dem Gegner das Leben schwer. Sie nutzten Stammheimer Unsicherheiten und gingen mit 8:4 in Führung. Dann fand der Gegner jedoch ins Spiel und zeigte, warum er Platz zwei besetzt. Zwar erzielten die Oberpfälzerinnen noch einige Punkte, der Satz ging jedoch mit 15:13 an den TV Stammheim. Die nächsten beiden Sätze gingen dann mit 11:4 und 11:6 klar an den Gegner und damit das Spiel mit 3:0 an Stammheim.Im Anschluss trafen die TSG-Damen auf den Drittletzten und direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, den TSV Staffelstein. Wie so oft in dieser Saison starteten die nervös agierenden Oberpfälzerinnen schlecht und verloren den ersten Satz mit 7:11. Im zweiten Durchgang setzte sich das Trauerspiel fort und auch dieser ging mit 11:4 an Staffelstein. Im dritten Satz war das Match beim Stand von 10:6 für Staffelstein eigentlich schon entschieden. Doch nach drei Angabefehlern der gegnerischen Schlagfrau kippte das Spiel und Mantel-Weiherhammer gewann den Satz noch mit 13:11. Nun wollten die TSG-Damen mehr. Sie gingen wesentlich entspannter in den vierten Durchgang und wurden mit einem 11:8-Sieg belohnt. Die Sicherheit des Gegners war wie weggeblasen und die TSG-Damen hatten nun leichtes Spiel. Sie gewannen den fünften Satz mit 11:5 Bällen und damit das Match mit 3:2 Sätzen.An den folgenden zwei Spieltagen müssen die Damen der TSG Mantel-Weiherhammer erneut punkten, um den Klassenerhalt noch schaffen zu können. Für die TSG spielten Spöth, Michl, Andrea Wolfram, Rebhan, Neumann und Stefanie Wolfram.