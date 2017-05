Vermischtes Weiherhammer

Die Grund- und Mittelschule beteiligte sich mit ihrer Partnerschule aus Eger an der grenzüberschreitenden Aktion "Kulturfrühling bunt". Ziel ist es, die Erinnerung an die Unterzeichnung der Deutsch-Tschechischen Erklärung vor 20 Jahren in der Öffentlichkeit und besonders bei der jungen Generation beider Länder zu verankern.

Sprache verbindet

Die fünfte Klasse war mit Klassenlehrer Gerhard Steiner und der Tschechischlehrerin Dana Pflaum aus diesem Grund bereits in Eger, um dort Bäume auf dem Gartenschaugelände mit bunten Textilbändern in den Nationalfarben Tschechiens und Deutschlands zu schmücken. Nun kamen die beiden fünften Klassen der Partnerschule mit ihren Klassenlehrerinnen sowie Rektorin Jitka Rehorová nach Weiherhammer.Hier schmückten sie die vier Bäume im Eingangsbereich der Mittelschule. Sie forderte die Schüler auf, diese Partnerschaft zu leben und in die Zukunft zu tragen. "Sprache verbindet und deshalb leistet der Tschechischunterricht an Schulen einen wesentlichen Beitrag zur Völkerverständigung." Konrektor Steiner betonte, dass Verträge gelebt werden müssen und die Schüler mit weiteren Aktionen der Schulpartnerschaften für ein friedliches Miteinander sorgen können. Zweiter Bürgermeister Herbert Rudolph hob die Bedeutung der grenzüberschreitenden Aktionen der Schulen hervor und spendete den Beteiligten eine Brotzeit. Schulleiter Günther Paul hatte noch ein besonderes Projekt geplant: das Aufstellen eines Maibaums auf dem Schulgelände. Baumwart Roland Geier hatte einen Stamm besorgt, den vier Achtklässler mit Schwalben in die Höhe hievten. Die Viertklässler begeisterten mit einem Bändertanz, den sie mit Lehrerin Christina Paul einstudiert hatten.Sie begleitete die Kinder auf dem Akkordeon. Nach einer Ortsrallye aller Fünftklässler sowie der 6 b traten die Gäste die Heimreise an.