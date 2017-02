Vermischtes Weiherhammer

10.02.2017

12

0 10.02.201712

Mit einer verjüngten Führungsspitze startet die Frauen-Union in die nächsten zwei Jahre. Ausgestattet mit einstimmigem Vertrauensbeweis tritt Barbara Riedling die Nachfolge von Maria Blaschke an.

Ehrungen Die Dankurkunde für zehnjährige Treue erhielt Gudrun Heibl, für 25 Jahre Evi Schwirzer und Maria Englert. 30 Jahre sind Gertraud Biller, Rita Zanner, Veronika Hautmann und Maria Blaschke bei der Frauen-Union.

22 Jahre hatte Blaschke engagiert den 45-Mitglieder starken Ortsverband angeführt. "Ich nehme die Herausforderung an und bin überzeugt, dass wir diese gemeinsam schaffen", sagte Riedling nach der Wahl.Zusammen mit Regina Härning übernahm Nicole Presche, neben Neumitglied Julia Ach das Amt der Stellvertreterinnen. Roswitha Hirmer - sie meldete einen Jahresgewinn - verwaltet weiterhin die Kasse, und Andrea Eckert bleibt Schriftführerin. Beisitzer sind Irmgard Biller, Inge Kellermann, Marga Kohl, Nicole Schuster und Evi Schwirzer. Delegierte zur Kreisversammlung sind Blaschke, Hirmer, Kellermann, Kohl und Presche. Die Kasse prüfen Birgit Krügelstein und Angelika Schusser.Auf ein mit vielen Aktivitäten gespicktes Jahr blickte die scheidende FU-Chefin zurück. Unter den 21 örtlichen Terminen waren auch soziale Aktionen. Den Höhepunkt bildeten die gemeinsame Jubiläumsfeier "30 Jahre FU- 70 Jahre CSU"."Auf diesen Vorstand können wir bauen, denn wir brauchen euch", unterstrich Bürgermeister Ludwig Biller. Er dankte Blaschke für alles, "was du für die Unionsfamilie und für mich persönlich geleistet hast". Er sei sich sicher, dass Riedling den Ortsverband in ihrem Sinne weiterführen wird. Am Rande bemerkte der Rathauschef, dass das Thema Einkaufsmarkt aktuell bleibe. "Ich bin zuversichtlich, dass wir eine vernünftige Lösung finden."Horst Wunder für die CSU und Maximilian Kohl für die JU bekräftigten die Fortsetzung des guten Miteinanders. Kreisvorsitzende Tanja Schiffmann gratulierte zu den engagierten Frauen und zum perfekt organisierten Wechsel. "Packt es mit voller Kraft an!", ermutigte sie das neue Team. Stellvertretende Bezirkschefin Andrea Lang rief dazu auf, "Kräfte und Stärken zu bündeln, Werte und Ziele zu vertreten und sich im Wahlkampf dafür einzusetzen."