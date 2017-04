Drei Konfirmanden bekräftigen Taufversprechen in Kreuzkirche

24.04.2017

"Ich bin, Herr, zu dir gekommen, komme du nun auch zu mir" sang die Festgemeinde, zur Musik von Josef Frischholz an der Orgel in der Kreuzkirche. Die Konfirmanden Ronja Bauer, Jonas Förster und Leonie Götz unterstrichen durch ihr "Ja, mit Gottes Hilfe" ihre Zugehörigkeit zur evangelischen Kirche.

Wer sich aufmache, müsse mit Gegenwind rechnen. Deshalb sei es gut, sich an diesem Festtag zu erinnern, dass es zuerst nicht das Werk, Tun und Machen des Menschen sei, sondern ein anderer zuerst da sei, der sammle, segne und senden wolle in diese friedlose Welt, sagte Pfarrer Hans-Martin Meuß."Wahrheit oder Lüge, Fluch oder Segen - jeder entscheidet für sich die Ausrichtung. Konfirmanden und Gemeinde sollten die Antwort überlegen, wenn sie die Stimme Christi hören." Mit ihrem Segenswunsch verband Martina Kellermann die Hoffnung, "dass ihr euch trotz einer, laut heutiger Jugend veralteten und langweiligen Kirche, eure Meinung in Glaubensfragen während der Vorbereitung habt bilden können." Mit einem Morgenblasen hatte der Posaunenchor Kohlberg unter Markus Sparrer den Festtag eingeleitet. Mit sieben rhythmischen Gesängen gaben die von Gerlinde Berl und Michaela Janner geführten "Happy Voices" dem Festgottesdienst die passende Note.