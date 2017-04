Vermischtes Weiherhammer

28.04.2017

28.04.2017

Etzenricht. (wlr) "Es ist heute keine Selbstverständlichkeit mehr." Ein Satz, der nicht nur in der Laudatio von Kreisbrandmeister Gerald Wölfl mehrmals auftauchte. Bei der Verleihung der Ehrenzeichen des Freistaats erhielten langjährige Wehrmänner viel Lob für ihren Einsatz zum Wohle ihrer Mitbürger. "25 und 40 Jahre aktive Dienstzeit, höchsten Respekt und Anerkennung für die ehrenamtlichen und unentgeltlichen, als selbstverständlich angesehenen 24 Stunden Bereitschaft." Damit eröffnete Kreisbrandmeister Gerald Wölfl seine Laudatio zur Verleihung der Ehrenzeichen an Kameraden aus den Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Weiherhammer.

Früher seien es oft Brandeinsätze gewesen. Im Wandel der Zeit hätten die Feuerwehrleute auch technische Leistungen, bei Unfällen und Unwetter geholfen. Wichtig sei auch die Pflege der Kameradschaft und eine erfolgreiche Jugendarbeit. Wölfl dankte den Jubilaren, dass sie der Feuerwehr treu geblieben und Einsatz gezeigt hätten. "Bleiben Sie engagiert, hilfsbereit und ein Vorbild für die Jugend und die aktive Wehr."Landrat Andreas Meier überreichte mit Kreisbrandrat Richard Meier und Kreisbrandmeister Gerald Wölfl die Abzeichen in Silber für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst an Christian Neubauer und Jürgen Prün (Weiherhammer) sowie Andreas Fischer (Kohlberg).Das Ehrenzeichen in Gold für 40 Jahre erhielten Hans Beutner und Bernhard Gleißner (Etzenricht) sowie Jürgen Sternecker (Kaltenbrunn). Martin Schregelmann und Andreas Schiesl waren zur Verleihung verhindert, ihnen wird das Ehrenzeichen in Silber für 25 Jahre nachgereicht.Kreisbrandrat Richard Meier fügte an, dass die Ortsfeuerwehren stolz sein könnten, so viele Aktive zu haben. Statistiken würden zeigen, dass es im Freistaat immer weniger Männer und Frauen gebe, die den freiwilligen Dienst machen wollen, weshalb die Altersgrenze für Aktive auf 65 Jahre angehoben werde. Kommandant Michael Roith, der zu dieser Veranstaltung geladen hatte, freute sich sehr über die zahlreiche Teilnahme der Wehren aus Etzenricht, Kaltenbrunn, Kohlberg, Hannesgrün, Weiherhammer und der Werksfeuerwehr der Firma Pilkington sowie der Bürgermeister aus der Verwaltungsgemeinschaft. Die Blaskapelle spielte im Gasthaus Riebel.