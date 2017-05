Vermischtes Weiherhammer

08.05.2017

7

08.05.2017

Kaltenbrunn. Mit einem eindrucksvollen ökumenischen Gottesdienst feierten die Feuerwehren der Gemeinde und die NSG-Werkswehr am Samstag ihren Schutzpatron und gedachten ihrer Verstorbenen. Mit aufgesetztem Helm und dem Strahlrohr in der Hand sagte Pfarrer Matthias Weih im Beisein von Pfarrvikar Yesu Savariyappan, dass es vor Gott keinen Helm brauche.

"Ihr seid die großen Realisten und Idealisten", rief Weih den Brandschützern zu und verdeutlichte dies an Beispielen. Das Burnout-Syndrom kenne jeder, der in Helferberufen arbeite, denn alle hätten eine Seele, die nicht endlos belastbar sei. Weih bat auch um Einsicht bei den Kritikern, dass ein einziges gerettetes Menschenleben die Frage nach den Ausrüstungskosten schnell verstummen lasse. "Dafür tut ihr alles. Dies ist eine Form, Gott zu ehren." Gott habe zwar auch einen Himmel versprochen, aber zunächst auf dieser Erde für ein paar Jahre das Leben geschenkt. "Hier müssen und können wir uns des Lebens freuen und uns mit unseren Stärken und Schwächen, unseren Gaben und Fähigkeiten bewähren." Die Etzenrichter Blaskapelle intonierte "Caro mio ben" von Guiseppe Giordani und begleitete auch das St.-Florianslied sowie die Bayernhymne. "Die Feier im Gerätehaus soll ein kleines Dankeschön für euren geleisteten Dienst sein und den Alltagsstress durch Arbeit und Einsatzbereitschaft etwas in den Hintergrund rücken", sagte zweiter Bürgermeister Herbert Rudolph.