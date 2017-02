Vermischtes Weiherhammer

10.02.2017

8

0 10.02.2017

Reges Treiben herrscht in der Schulturnhalle. Mitten im Getümmel ist Fabian Magerl. Nach dem Abitur am Kepler-Gymnasium entschied er sich für ein freiwilliges soziales Jahr (FSJ). Träger ist die Bayerische Sportjugend im BSLV.

Magerl war zuvor bei der TSG als Tennistrainer tätig. "Die Arbeit hat mir viel Freude bereitet." Voraussetzung für das FSJ war ein dreiwöchiger Übungsleiter-Lehrgang einschließlich Erste-Hilfe-Kurs. Der 19-Jährige hat vorher eine Ausbildung zum Ü-Leiter Breitensport und Rettungsschwimmer absolviert.Eingesetzt ist Magerl im Sportunterricht und bei der Schwimmausbildung an der Grund- und Mittelschule Mantel-Weiherhammer sowie in der Nachmittagsbetreuung samt Hausaufgabenhilfe. Zum Aufgabenfeld in der 38,5 Stunden-Woche, für die es ein Taschengeld gibt, zählen neben Sport und Spiel in den Kinderhäusern Weiherhammer und Mantel der Einsatz bei Turngruppen der TSG Mantel-Weiherhammer.Der junge Mann unterstützt die Leiterinnen und gibt Hilfestellungen im Gerät-, Vor- und Grundschulturnen. Zudem leitet er das Mannschaftstraining der Tennisjugend und bei der Schul-ARGE im Sport Tennis für Anfänger. Fachliche Unterstützung gewähren die erfahrenen Trainierinnen und Lehrkräfte sowie DTB-A-Trainer Heinrich Hildebrand."Wir sind überglücklich, dass wir den Burschen haben. Die Kinder hängen sehr an ihm", freut sich Abteilungsleiterin Anita Bauer. "Es macht Spaß, man lernt viele Leute kennen und entwickelt sich weiter", bekennt der FSJ-ler. Die Erfahrungen will er in ein Studium für Handels- und Dienstleistungs-Management einbringen.