Vermischtes Weiherhammer

28.04.2017

Es ist ein kleines Jubiläum: Der mit dem Kulturpreis des Landkreises Neustadt ausgezeichnete Teeniechor tritt am Sonntag, 30. April, um 17 Uhr zum 10. Mal im Innovision Center von BHS Corrugated auf. Gänsehaut garantiert.

Fachkräfte in Laos

Die etwa 60 Sänger aus Schirmitz und Umgebung glänzen mit Rock- und Popsongs, geben Kostproben aus dem Gospelbereich und singen mitreißend deutsche Hits. Am Sonntag unterstützen die Akteure mit ihrem Konzert erneut die Stiftung "Engel für Kinder". Sie gibt seit Jahren Kindern und Jugendlichen in Laos Hilfe zur Selbsthilfe. "Engel für Kinder" fördert zwei staatliche Grundschulen und eine Mittelschule, etwa 15 Kilometer außerhalb der laotischen Hauptstadt Vientiane und setzt sich vor Ort für die Förderung der schulischen Bildung ein.>In den drei öffentlichen Schulen unterrichten 60 Lehrer mehr als 1500 Schüler.Die Schulen sollen sich zu einem funktionierenden Bildungszentrum entwickeln. Um nach Ende der Schulzeit den Jugendlichen auch eine gute berufliche Ausbildung zu ermöglichen, gründete BHS Corrugated 2015 das "Recruitment and Training Programme" (RTP) für Absolventen der von der Stiftung geförderten Mittelschule.Das Ziel: Das weltweit tätige Unternehmen BHS - die Geschäftsführer Lars und Christian Engel sind die Söhne der Stiftungsgründerin Ingrid Engel - will am Lao-German-Technical-College (kurz LGTC) in Vientiane, der führenden laotischen Berufsschule, künftige technische Fachkräfte ausbilden.Beim Konzert sind Bilder aus Laos zu sehen. Sie bilden eine bunte Kulisse für den großen Chor, der sich unter Leitung von Wolfgang Ziegler in vielen Proben auf das Konzert vorbereitet hat. Das Ensemble singt mal mit mal ohne instrumentale Unterstützung Songs wie The Sound of Silence, Beautiful day, I love Rock'n' Roll, Rama Lama Ding Dong, Shut up and dance oder Junimond. "Sch-bum" von der "Spider-Murphy-Gang" oder "You're the Voice" sind weitere Programmpunkte.Der Eintritt ist frei, in der Pause gibt es einen Imbiss. Am Ende desKonzerts pflegt der Chor eine Tradition: Er singt "Angels" von Robbie Williams - Gänsehaut garantiert.