Vermischtes Weiherhammer

24.05.2017

24.05.2017

"Es freut uns, dass ihr an eurem großen Tag auch an krebskranke Kinder gedacht habt. Wir sind sehr dankbar für diese großherzige Spende anstelle von Gegengeschenken", betonte Jutta Harbig (Zweite von links), als ihr die Erstkommunikanten Fabian Käs und Simon Eismann (von rechts) stellvertretend für alle 23 ein Säckchen mit 790 Euro überreichten. Der Verein Kinderkrebshilfe Nordoberpfalz unterstützt Familien mit schwerkranken Kindern, die in finanziellen Nöten sind. Beispielsweise nannte Harbig Fahrten zu Kindern in die Kliniken Regensburg und Erlangen oder Hilfsmittel, die von den Krankenkassen nicht übernommen werden. "Umso dankbarer sind wir für jede Spende, die zu 100 Prozent in die Familien fließt, weil alle im Vorstand ehrenamtlich arbeiten", bemerkte Harbig in der Pfarrkirche unter Beifall. Mit im Bild sind die Tischmütter Andrea Wolfram (rechts) und Erika Prün. Bild: bk