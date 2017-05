Vermischtes Weiherhammer

11.05.2017

50 Tage war Familie Sajid auf dem Landweg vom Irak über die Türkei nach Deutschland unterwegs. Das jüngste Kind war da gerade einmal drei Monate alt. In Weiherhammer finden die Sajids ein neues Zuhause. Die ganze Nachbarschaft hält nun zusammen, damit sie bleiben können.

Offiziell anerkannt

Leerstehendes Haus

Shamo Isko Sajid und seine Frau Hajjiabo Basma sind endlich angekommen, wie sie erzählen. Sie stehen mit befreundeten Nachbarsfamilien vor ihrem neuen Haus, essen, lachen und tauschen Geschichten aus. Ihre vier Kinder spielen mit ihren Freunden im großen Garten. Eine Situation, die nur das Engagement vieler Weiherhammerer ermöglicht hat.Vor eineinhalb Jahren entschließt sich die Familie, ihre Heimat Irak zu verlassen. Zu unsicher sei es dort für ihre vier Kinder gewesen. Der Vater gibt seine Arbeit als Verkäufer auf. Ihr Jüngstes ist gerade einmal drei Monate alt, als sie sich auf die "schwere Reise zu Fuß" über die Türkei nach Deutschland aufmachen, dem sich auch Samir Shamolsko, der 18-jährige Bruder des Familienvaters, anschließt. "Man kann sich das nicht vorstellen, was sie durchgemacht haben", erzählt Nachbarin Nicole Liebeskind und schüttelt den Kopf.Nach ihrer Ankunft wird die Familie in die Flüchtlingsunterkunft nach Weiherhammer gebracht. Kurze Zeit später besuchen ihre heute 2, 4, 5 und 8-jährigen Kinder den Kindergarten. Die Familie schließt Kontakte zu anderen Eltern, es entstehen Freundschaften. "Am Anfang war es schon schwierig mit der Sprache, aber durch unsere Kinder haben wir uns sofort gut verstanden", erzählt Liebeskind. Die Weiherhammerin und Andreas Schmid helfen der Familie in bürokratischen Angelegenheiten, besuchen sie immer öfter mit anderen Nachbarn. Der 27-jährige Familienvater belegt einen Deutschkurs, auch Basma möchte ihre Sprachkenntnisse bald verbessern.Vor wenigen Wochen erhalten die Sajids Post. Sie werden offiziell anerkannt. Die Sache hat einen Haken. Innerhalb von zehn Tagen müssen sie aus der Unterkunft raus, in eine eigene Wohnung ziehen. Ansonsten drohe eine Geldstrafe von 400 Euro. Der Wettlauf mit der Zeit für die Familie und viele Nachbarn beginnt. Denn: Finden sie keine Unterkunft, könnten die Iraker in einer anderen Stadt untergebracht werden. "Das wollten wir auf jeden Fall verhindern. Sie sind uns allen ans Herz gewachsen, die Kinder fühlen sich hier wohl und haben Freunde gefunden. Sie sollten hier nicht herausgerissen werden", erklärt Liebeskind.Wochenlang telefonieren die Freunde in der Gemeinde herum, wenden sich an Bürgermeister Ludwig Biller. "Wohnraum ist sehr knapp. Aber ich war begeistert, wie sehr sich die Bürger für die Familie einsetzten. Das ist wahre Nachbarschaftshilfe." Dann entdeckt Liebeskind das leerstehende Haus der Familie Rothmeier. Tagelang fährt sie immer wieder daran vorbei, bis sie die Besitzer schließlich antrifft. Rothmeier, der selbst eine Straße weiter lebt, ist sofort einverstanden, das Haus an die Familie zu vermieten. "Wir konnten sie nicht einfach auf der Straße stehen lassen. Es sind so nette Menschen. Das Haus hat genau die richtige Größe für drei Erwachsene und vier Kinder."Insgesamt acht Familien helfen den Sajids, das Haus einzurichten. "Immer wieder rufen Menschen an, die ihre Hilfe anbieten", freut sich Liebeskind. Nun fehlen nur noch Kleinigkeiten, "die wir aber nach und nach besorgen werden". Für die Familie hat sich damit ein großer Wunsch erfüllt. Sie haben nicht nur Freunde gefunden, sondern die Gewissheit, in Weiherhammer bleiben zu können. "Unsere neue Heimat", wie Shamo Isko Sajid betont.