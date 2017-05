Vermischtes Weiherhammer

12.05.2017

Der Haushalt der Gemeinde ist genehmigt. Allerdings muss Weiherhammer sparsam sein, um den "überdurchschnittlichen Schuldenstand" abzubauen, lautet das Prüfungsergebnis des Landratsamts.

Es wird schwer. Wir müssen uns anstrengen, um über die Runden zu kommen. Zweiter Bürgermeister Herbert Rudolph

"Es wird schwer. Wir müssen uns anstrengen, um über die Runden zu kommen", betont zweiter Bürgermeister Herbert Rudolph. Eine Kreditaufnahme sei nicht notwendig. Am Montag, 22. Mai, beginnt der Abbruch des Gebäudes Hauptstraße 7. Die Bürger müssen während der Arbeiten mit Behinderungen rechnen. Auch im Trippacher Gemeinschaftshaus bringen Arbeiter einer Sanierungsfirma die Bodensenkung im Eingangsbereich und die Dachverschiebung in Ordnung.Julian Kraus (CSU) stellte die Produktionsgrafik der versilberten Jubiläumsmünze vor. Die Vorderseite zeigt das Logo "300 Jahre Weiherhammer - Vom Hochofen zur Industriegemeinde", die Rückseite das Hammerwerk. Die Münze kann zum Preis von 10 Euro ab 29. Mai im Rathaus oder bei der Sparkasse erworben werden. "Wie weit ist die Problematik der Verkehrsbelastung im Bereich Dürrer Schlag/Bildbaum hinsichtlich der Bürgergespräche ausgeplant?", wollte SPD-Fraktionssprecher Rainer Vater in der Gemeinderatssitzung wissen. Wegen der von Anliegern angeregten Anbindung der Lindenstraße mit der GVS Mantel-Weiherhammer formiere sich bereits Widerstand, erwiderte der Vize. Ein Ausbau der Ahornstraße zur GVS sei wegen der Länge von 800 Metern auch eine Frage des Geldes. "Fakt ist, wir müssen uns was überlegen", fügte Rudolph an. Erwin Rast (CSU) warb dafür, Fachabteilungen einzuschalten, um den emotionalen Aspekt zu vermeiden. Vor der Entscheidung stehe auf jeden Fall eine Versammlung mit den Betroffenen unter dem Motto "Mit'm red'n kumma d'Leit zamm", versprach Rudolph. Rainer Vater erinnerte an den Antrag, um eine Plakatierungsverordnung einzuführen. "Wir stimmen dem zu", sagte sein Gegenpart Bernd Heibl und erklärte die wichtigsten Zusammenhänge. "Ich warne vor einer Verordnung - diese funktioniert nicht. Eine weitere wilde Plakatiererei ist zu befürchten", warnte der Sitzungsleiter. Vater erkundigte sich über den Bauantrag der BHS Corrugated, die Parkplätze am Lohbachwinkel planen. "Liegt noch beim Landratsamt", lautete die Auskunft von Rudolph.Wegen der verschmutzten Wassergräben am Steinfelser Steig und im Seeweg regte Thomas Schönberger (CSU) den Start einer Aktion an. Der Bauhof sei bereits beauftragt, die Reinigungsmeter festzustellen. Anfallende Kosten seien im Haushalt für allgemeinen Straßenunterhalt mit 150 000 Euro eingestellt, erwiderte Rudolph.Ein aktuelles Problem brachte Andreas Solter (SPD) vor: Ratten hätten bei zwei Haushalten in der Ringstraße Wasser im Keller verursacht. Abwasserexperte Wolfgang Braun (SPD) berichtete, dass bereits Rattenköder ausgelegt worden seien, diese aber erfolglos blieben. Braun rief deshalb alle Bürger auf: "Werfen Sie keine Essensreste in den Kanal und nicht auf den Kompost, das zieht Ratten an."