20.01.2017

Der Winterdienst kommt nicht gut voran, in Weiherhammer. Das Problem bespricht der Gemeinderat. Bei der Lösung müssen auch die Bürger mithelfen.

Abriss in der Hauptstraße

(baw) Schwerstarbeit müssten die Mitarbeiter des Winterdienstes wegen des starken Schneefalls leisten, meinte Gemeinderat Florian Kiener. Oft sei ein Räumen kaum möglich. Viele Anwohner parkten trotz sauberer Hofeinfahrt ihre Autos auf der Straße, räumten den Schnee aus ihrem Grundstück auf die Straße oder stellten Autos so ab, dass für die Räumfahrzeuge ein Durchkommen oft nicht möglich sei. Kiener bat, dies in Zukunft zu unterlassen.Einstimmig sprachen sich die Räte dafür aus, dass die Einfahrtstraße von der Ortsumgehung in das Gewerbegebiet "Weberschlag" zur Vorfahrtstraße wird. Ansonsten bestünde nämlich die Gefahr, dass es zu einem Rückstau in die Ortsumgehung kommen könnte, wenn mehrerer Lastwagen gleichzeitig in das Gewerbegebiet fahren.Nach Information von Bürgermeister Ludwig Biller hatte die den Gemeindewald betreuende Försterin Andrea Sauer die Abrechnung vorgelegt. Abzüglich aller angefallenen Kosten wurde ein Nettoerlös von 7960,33 Euro erwirtschaftet. Nachdem die Gemeinde das Anwesen Hauptstraße 7a und b gekauft habe und alle Mieter in anderen Wohnungen untergebracht werden konnten, stehe einem Abriss des Gebäudes nichts mehr im Weg, informierte Biller. Das Grundstück wurde von der Firma GKS erworben. Sie hat bereits einen Bauantrag für ein Bürogebäude gestellt. Wir können stolz sein, dass die GKS nach Weiherhammer zurückkehre, meinte das Gemeindeoberhaupt.Einstimmig sprachen sich die Räte dafür aus, dass sich die Gemeinde an der Kinder- und Jugendbetreuung in den Ferien von "Learning Campus" beteiligt. Schon im vergangenen Jahr hat die Gemeinde teilgenommen. Die Kosten belaufen sich auf 65 Euro pro Kind. Teilnehmen können nur Kinder und Jugendliche, die im Gemeindebereich wohnen und für die anderweitig keine Förderungsmöglichkeit besteht. In den Haushalt werden dafür 1300 Euro eingestellt.Keine Einwendungen erhob das Gremium gegen die Aufstellung eines Flächennutzungsplanes des Marktes Kohlberg. Artesgrün und Weißenbrunn sollen in Zukunft als Dörfer dargestellt werden. Bisher waren sie nur als Gehöfte im Plan. Außerdem soll eine Teilfläche in Artesgrün als Gewerbegebiet ausgewiesen werden.Gegen das ergänzende Verfahren zum Bebauungsplan Stadtgalerie Weiden hatten die Räte keine Einwände. Die Änderung des Regionalplanes Oberpfalz-Nord war bereits in der Juni-Sitzung 2016 auf der Tagesordnung gestanden. Gegen den Vorschlag von damals, den Aufbau eines kombinierten Ladungsverkehr-Terminals und eines Güterverkehrszentrums (GVZ) im Regionalplan aufzunehmen, hatten die Räte nun keine Einwände.